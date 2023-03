In ziua in care postul BBC a publicat mai multe informatii despre coruptia existenta la varful tenisului masculin, sarbul Novak Djokovici, ocupantul locului unu in clasamentul mondial, recunoaste ca a fost abordat ca sa tranteasca un meci.

Potrivit spuselor lui Djokovici, episodul a avut loc in 2007, cand i s-au oferit 200 de mii de dolari pentru a pierde un meci din primul tur de la Sankt Petersburg.

"Am fost abordat prin intermediul oamenilor care lucrau cu mine, care faceau parte din echipa mea la acel moment. Mi-au propus 200 de mii de dolari. Evident ca am refuzat. Omul incerca sa vorbeasca cu mine, dar nu a putut. Din pacate, existau acesti oameni, aceste discutii. In ultimii sase-sapte ani nu am mai auzit insa nimic similar", a spus Djokovici intr-o conferinta de presa.

La randul sau, Roger Federer a cerut forurilor abilitatea sa faca lumina in acest caz.

"La o intalnire cu jucatorii, unul dintre participanti a vorbit despre acest subiect. Eu am fost luat pe nepregatite, habar n-aveam ce se intampla. Nu am fost abordat, dar nu conteaza. Lucrurile trebuie rezolvate", a comentat Federer.

Ads

Cel mai mare scandal din istoria tenisului: dezvaluiri incendiare facute de BBC

Ancheta jurnalistica a postului de televiziune britanic BBC in colaborare cu BuzzFeed a relevat faptul ca mai multi jucatori de top sunt suspectati ca au trucat partide in ultimul deceniu.

Conform sursei citate, Uniunea de Integritate din Tenis (UIT), forul care trebuie sa asigure integritgatea tenisului, a primit informatii ca 16 jucatori din top 50 ar fi trucat partide, insa a ales sa musamalizeze totul. Printre acestia se afla si castigatori de Grand Slam, carora li s-a permis sa joace in continuare, in pofida suspiciunilor.

Investigatia a inceput in 2007, dupa un meci dintre Nikolay Davydenko si Mratin Vassallo Arguello. Cei doi jucatori au fost gasiti nevinovati, insa ancheta a continuat, iar o echipa a UIT a descoperit o intreaga retea, de pe urma carora avea de castigat mafia pariurilor din Rusia, nordul Italiei si Sicilia.

Echipa de anchetatori a recomandat, in 2008, investigarea a 28 de jucatori de tenis, insa UIT nu a facut nimic. Pe parcursul anilor urmatori au existat numeroase sesizari catre acest for, dar din nou, nu s-a luat nicio masura.

C.S.