Victorie pentru Novak Djokovic in patru seturi in fata germanului Alexander Zverev

Novak Djokovic se simte mult mai bine dupa ce a acuzat probleme fizice in timpul meciului castigat vineri cu americanul Taylor Fritz in turul 3. Marti, sarbul s-a impus dupa ceva mai mult de trei ore si jumatate in fata unui adversar clasat pe locul 7 in ierarhia ATP si cap de serie N.6 la Melbourne Djokovic, 32 de ani, de opt ori castigator la Australian Open , s-a calificat in a 39-a sa semifinala de Mare Slem. El va lupta pentru un loc in finala cu marea surpriza a actualei editii, Aslan Karatev, numarul 114 mondial si venit din calificari. Acesta a scris istorie la Melbourne, devenind primul tenisman din era open care accede in semifinale la prima sa participare la un turneu de Mare Slem, dupa ce a trecut marti in patru seturi, 2-6, 6-4, 6-1, 6-2, de bulgarul Grigor Dimitrov (locul 21 ATP).