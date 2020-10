VIDEO Djokovic a lovit din nou cu mingea in cap un arbitru de linie. Incidentul filmat la Roland Garros

Djokovic a lovit cu mingea un arbitru de linie in timpul partidei de luni, 5 octombrie, jucata in compania jucatorului rus Karen Khachanov.In primul set al meciului castigat in cele din urma de Djokovic, sarbul a respins defectuos o minge servita de Khachanov. Mingea a ricosat din rama rachetei in capul unui arbitru de linie din partea laterala a terenului.Desi mingea a avut viteza foarte mare, arbitrul i-a facut semne sarbului, care a mers sa-i ceara scuze, ca este in regula. Jocul a continuat datorita faptului ca miscarea care a cauzat incidentul a fost neintentionata si n-a impus masuri impotriva jucatorului.Novak Djokovic a fost eliminat de la precedentul turneu de mare slem, US Open, in urma cu aproximativ o luna, fiindca mingea lovita de sarb dupa incheierea unui punct pierdut, a lovit-o pe o arbitra de linie, care s-a prabusit la pamant cu probleme de respiratie.