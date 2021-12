Buget record pentru sport în anul 2022! Cât va încasa MTS de la stat

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că bugetul aprobat pentru 2022 este ce 571 de milioane de lei, fiind acceptat amendamentul prin care a solicitat 50 de milioane de lei în plus.

El a precizat că este cel mai mare buget alocat sportului din ultimii ani, apreciind suma alocată ca fiind decentă.

"Anul acesta execuţia bugetară pe Sport fără Tineret a fost de 481 de milioane de lei. Anul viitor avem un buget aprobat, doar pe sport, de 571 de milioane de lei. Este cel mai mare buget aprobat în ultimii foarte mulţi ani din sport. Sunt foarte fericit de acest lucru. Ieri a trecut amendamentul prin care am solicitat pe credit de angajament 50 de milioane în plus. Am pornit cu 521 şi am ajuns la 571 de milioane. Cred că este o sumă decentă şi putem avea nişte planuri. În această sumă este cuprins tot ce înseamnă sport, inclusiv Liga de Aur. Anul trecut a fost 481 de milioane fără premii şi anul acesta 571 fără premii. Este o creştere semnificativă faţă de alţi ani şi putem face planuri şi pe investiţii, şi pe deschiderea noilor secţii, şi pe bugetare de copii şi juniori, şi pe sport paralimpic. Şi cu siguranţă ne va rămâne şi pentru Liga de Aur", a declarat Novak, conform Agerpres.

El a afirmat că în 2021, după rectificările bugetare, bugetul total al Ministerului Sportului, care a avut şi portofoliul de tineret, a fost de 629 de milioane de lei.

"Acum un an preluam acest minister cu mare emoţie, anul acesta au avut loc foarte multe schimbări, foarte multe activităţi de care sunt mândru, dar sunt şi altele, din păcate, pe care le-aş fi putut manageria mai bine. Dar cred că anul 2021 a fost un an de succes pentru sportul românesc. Şi aş începe în primul rând din punct de vedere financiar, pentru că asta ne doare cel mai mult. Anul 2021 a început cu un buget destul de modest, un buget aprobat de 521 de milioane de lei, din care a trebuit să ne manageriem în aşa fel încât activitatea sportivă olimpică şi cluburile noastre, federaţiile sportive şi cluburile să aibă o activitate cât de cât bună. Am pornit cu 521 de milioane şi, spre surprinderea mea, am ajuns la sfârşitul anului cu o execuţie de 629 de milioane de lei. Cred că este o creştere semnificativă şi vreau să le mulţumesc colegilor mei din Guvern care m-au sprijinit în toate proiectele. Şi aici mă refer la acele susţineri din fondul de rezervă, pe campionatele europene de volei, de tenis de masă, de atletism, şi, desigur, dublarea premiilor sportivilor olimpici de 39 de milioane, tot din fondul de rezervă, plus rectificarea bugetară. Şi astfel am ajuns la 629 de milioane de lei", a adăugat ministrul.