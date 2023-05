Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, s-a calificat fără emoţii, marţi, în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, după ce l-a învins pe britanicul Cameron Norrie cu 6-3, 6-4, transmite AFP.

Djokovic, care luni îi va ceda primul loc în ierarhia mondială spaniolului Carlos Alcaraz, a disputat al 77-lea său meci la Roma, egalând recordul deţinut de Rafael Nadal, pe care îl va depăşi în partida pe care o va susţine în turul următor contra danezului Holger Rune (7 ATP) sau a australianului Alexei Popyrin (77 ATP).

Novak Djokovic a atins sferturile de finală la Foro Italico pentru a 17-a oară la rând, câştigând trofeul de şase ori, ultima oară anul trecut.

Norrie, numărul 13 mondial, l-a lovit pe Djokovic cu un smash, în setul secund, la 2-1 pentru sârb, ocazie cu care britanicul a reuşit un contra-break. La final, sârbul s-a luat de Norrie: „Norrie are dreptul să ia un time-out medical înainte să servesc, să mă lovească și să strige Come on în fața mea. Tenisul nu este un joc corect. Toate lucrurile pe care le-a făcut el sunt permise, dar nu sunt corecte. Nu așa ar trebui să te comporți. Este un tip drăguț, nu știu de ce face asta pe teren”.

În alt meci, din turul al treilea, germanul Alexander Zverev (cap de serie numărul 19), campion la Roma în 2017, l-a întrecut pe americanul JJ Wolf cu 6-4, 7-5 şi va juca în optimi contra rusului Daniil Medvedev.