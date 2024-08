Mafiotul albanez care l-a înjunghiat pe patronul clubului Nuba din Capitală, ucis în Belgia cu 18 focuri de armă. Elis Rroshkodoli era dat în urmărire internațională

Cetățeanul albanez despre care se presupune că l-a înjunghiat pe unul dintre patronii restaurantului Nuba din Capitală a fost ucis.

Elis Rroshkodoli (Shkoza), dat în urmărire internațională după ce l-a înjunghiat pe unul dintre patronii restaurantului Nuba din Capitală, a fost omorât vineri, 30 august, în Belgia. Se pare că asupra sa s-au tras 18 focuri de armă, relatează adevarul.ro.

Pe 20 aprilie anul trecut, numele lui Elis Rroshkodoli ar fi reapărut în scenă pentru un nou eveniment infracțional, după teribilele jafuri cu gruparea Shkodra din Belgia, din cursul anului 2014, când a fost arestat pentru prima dată, scrie pamfleti.net.

Întrucât călătorise de urgență în România, s-a cazat timp de două zile într-un hotel din București, în zona Dorobanți, și și-a urmărit ținta, omul de afaceri milionar Jean Sassu, proprietarul lanțului de baruri și taverne luxoase cunoscut sub numele de „Nuba”.

În momentul în care a văzut că este singur și i-a zărit cele trei gărzi de corp, l-a atacat din spate. Presa din România și poliția au publicat și imaginile în care se vede cum bărbatul de 35 de ani, originar din Shkodra, se duce în spatele omului de afaceri și îl înjunghie în spate cu un cuțit.

La acel moment, poliția, în timp ce publica numele lui Elis Rroshkodoli și îl declara căutat prin hotărâre judecătorească în calitate de suspect, anunța și câteva dintre posibilele piste. Faptul că albanezul s-a deplasat în România și a urmărit ținta a fost suspectat pentru scenariul unei crime comandate cu scopul de a da un mesaj de avertizare între grupuri, o răzbunare sau un posibil gest de intimidare din partea unui rival în afaceri.

Victima însăși a declarat după incident că nu a supărat pe nimeni. Omul de afaceri a fost internat la Spitalul Floreasca, el fiind descris drept „tânărul milionar”, Jean Sassu a vorbit la acea vreme (24 aprilie 2023) cu jurnaliștii de la „Observator” din România, despre tot ce s-a întâmplat.

„Sunt mai bine după 4 zile petrecute în spital. Voi încerca să conturez un cerc de suspecți, dar momentan nu am niciunul. În momentul de față nu înțeleg, nu am dușmani, sper că nu. Poate a fost un mesaj, dar nu înțeleg, nu am conflicte. Îmi angajasem bodyguarzi, dar nu în acel moment”, a spus el.

Judecătorii români au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Elis Rroshkodol, în vârstă de 35 de ani, la scurt timp după ce a fost identificat din imaginile camerelor de supraveghere. Autoritățile române au declarat că autorul ar fi plănuit asasinatul.

„A venit în București cu două zile înainte de atac, s-a cazat la un hotel din zona de nord și l-a urmărit pe Jean Sasu în tot acest timp. Când a ajuns la momentul respectiv, l-a înjunghiat în spate. Apoi a dispărut. A profitat de întârzierea poliției, deoarece după două ore la frontieră a zburat în Turcia. Chiar dacă agresorul nu se mai află în țară, lui Jean Sasu îi este teamă să nu fie amenințat din nou, așa că a luat măsuri”, a scris presa din România după eveniment.

