Ce se întâmplă cu calitatea somnului tău dacă mănânci o mână de nuci înainte de culcare

Te tot întorci în pat fără să poți adormi? O mână de nuci te-ar putea ajuta să obții somnul mult dorit.

Asta arată un studiu recent publicat în Food and Function, care a descoperit că consumul a 40 de grame de nuci (aproximativ 1/3 cană) la cină, timp de opt săptămâni, a îmbunătățit producția de melatonină, calitatea somnului și starea de alertă pe parcursul zilei la adulții tineri.

Deși nucile nu sunt primul lucru care îți vine în minte când te gândești la un somn mai bun, cercetări anterioare au legat deja nucile de odihnă îmbunătățită.

„Studiul nostru este primul care oferă dovezi experimentale printr-o intervenție nutrițională, demonstrând o relație cauzală între consumul zilnic de nuci și calitatea somnului îmbunătățită,” a declarat Izquierdo Pulido, profesor de știința alimentelor și gastronomie la Universitatea din Barcelona, pentru Health.

Cum au testat cercetătorii efectul nucilor asupra somnului

Pentru a examina legătura dintre nuci și somn, Izquierdo Pulido și colegii săi au recrutat 76 de adulți tineri cu vârste între 20 și 35 de ani pentru un studiu de 18 săptămâni.

În prima fază, care a durat opt săptămâni, participanții au fost împărțiți în două grupuri: unul care a consumat 40 g de nuci la cină în fiecare zi și unul care nu a consumat nuci. (Pe parcursul acestei perioade, participanții nu au consumat alte tipuri de nuci.)

După o perioadă de două săptămâni de pauză, grupurile s-au inversat: cei care mâncaseră nuci au încetat, iar celălalt grup a început să le consume.

Pe tot parcursul studiului, participanții au oferit probe de urină pentru a măsura producția de melatonină. Timp de șapte zile consecutive în fiecare fază, au purtat brățări care monitorizau tiparele de somn, nivelul de activitate, temperatura pielii și expunerea la lumină. În final, au fost evaluați folosind un scor global al calității somnului, care măsoară patru aspecte ale odihnei nocturne:

Latența somnului (timpul necesar pentru a adormi)

Eficiența somnului (timpul petrecut dormind ca procent din timpul petrecut în pat)

Numărul de treziri

Timpul petrecut treaz după ce adormi

Ce arată cercetarea despre nuci și calitatea somnului

În faza în care consumau nuci, participanții au avut o creștere semnificativă a producției de melatonină seara, au adormit mai repede și au obținut scoruri mai mari la evaluarea globală a somnului. De asemenea, au raportat mai puțină somnolență în timpul zilei.

Studiul are însă câteva limitări: a fost relativ mic și a fost finanțat de California Walnut Commission (deși autorii au precizat că organizația nu a avut niciun rol în designul studiului sau interpretarea datelor).

Deoarece participanții știau dacă mănâncă sau nu nuci, credințele sau comportamentele lor ar fi putut fi influențate. În plus, toți participanții au urmat o dietă de tip mediteranean pe durata studiului, deci alte alimente ar fi putut contribui, de asemenea, la îmbunătățirea somnului.

De ce ar putea avea nucile legătură cu somnul

Dacă consumul de nuci chiar îmbunătățește somnul, așa cum sugerează cercetarea, ar putea fi datorită conținutului de hormoni și compuși specifici ai nucilor.

Cercetătorii au analizat nivelul de compuși favorabili somnului în nuci și au găsit rezultate interesante. Pe porție, nucile conțineau în medie 84,6 mg de triptofan, 118 ng de melatonină și un raport triptofan-aminoacizi concurenți (CAA) de 0,058.

Fiecare dintre acești factori are o semnificație pentru un somn mai bun, explică psihologul specializat în medicină comportamentală a somnului, Daniella Marchetti, PhD. Triptofanul este „punctul de plecare biochimic” pentru sinteza serotoninei și melatoninei, ambele reglatori ai somnului.

Melatonina este cunoscută ca „hormonul somnului” dintr-un motiv: „Melatonina crește seara pentru a semnala că este noapte, ajutându-te să adormi. Prin urmare, consumul de alimente care conțin melatonină poate amplifica aceste semnale și ajuta corpul să se pregătească pentru somn,” explică Marchetti.

Raportul triptofan-CAA are și el un rol important: „Dacă există mulți aminoacizi care concurează pentru a trece de ‘ușa’ creierului, triptofanul pierde de obicei în fața competitorilor săi. Un raport CAA ridicat înseamnă că triptofanul are șanse mai mari să traverseze bariera hemato-encefalică.”

Ar trebui să introduci nucile în rutina ta de somn?

Există multe motive bune pentru a consuma nuci, cum ar fi sprijinirea sănătății inimii și a cogniției, spune dieteticianul Lisa Valente.

Obținerea unui somn mai bun ar putea fi un alt motiv pentru a le consuma. Totuși, Marchetti avertizează să nu pui prea mult accent pe un singur aliment: „Rezultatele sunt suficiente pentru a indica faptul că nucile promovează somnul, dar nu pot fi considerate un substitut adecvat pentru tratamentul insomniei în acest moment.”

Dacă alegi să consumi nuci seara, ea recomandă 30–40 g (aproximativ o mână mică) după cină sau ca gustare înainte de culcare. Acest timp permite corpului să experimenteze creșterea melatoninei, care poate dura două până la trei ore după consum.

