Cine e Remus Vulpescu, numit administrator provizoriu al Nuclearelectrica. A fost abonat la funcții publice

Remus Vulpescu, fost şef al Corpului de control al fostului premier Victor Ponta şi fost consilier onorific al fostului premierul Mihai Tudose, a fost numit administrator provizoriu al Nuclearelectrica, acompania de stat care administrează centrala din Cernavodă.

Acesta va ocupa postul de administrator neexecutiv provizoriu, până la data Adunării Generale a Acţionarilor, care va fi pe 19 octombrie 2022.

În trecut, Remus Vulpscu a fost director general al companiei Romaero, dar şi membru în consiliul de admnistraţie al companiei Cupru Min SA.

Vulpescu a fost şi consilier onorific al fostului premierul Mihai Tudose.

El a fost şi preşedinte al consiliului de administraţie al Hidroelectrica, iar în vara lui 2012 semna pentru in­trarea în insolvenţă a companiei.

Acesta a fost şi şef al Oficiului de privatizare din Ministerul Economiei (OPSPI), în perioada în care guvernul a scos la privatizare Oltchim Râmnicu-Vâlcea, licitaţie câştigată la acea dată de Dan Diaconescu, care în final nu a făcut dovada existenţei banilor, astfel că privatizarea a eşuat.

Anterior, a fost şef al Corpului de control al fostului premier Victor Ponta.

Vulpescu a mai fost totodată administrator la Rompetrol şi Transgaz, dar şi în conducerea producătorului de generatoare de aburi Vulcan Bucureşti, aflată în insolvenţă şi administrată judiciar de Euro Insol, reprezentată de avocatul Remus Borza.

”Societatea Naţională Nuclearelectrica informează acţionarii şi investitorii despre decizia Consiliului de Administraţie, ca urmare a recomandării Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, de a numi provizoriu, începând cu data de 29.09.2022 şi până la data Adunării Generale a Acţionarilor SNN, doi administratori neexecutivi, pe posturile vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al SNN. Conform prevederilor art. 1372 din Legea nr. 31/1990, în caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor. Astfel, Consiliul de Administratie a numit în poziţia de administratori provizorii pe Vasilica Grajdan şi pe Dumitru Remus Vulpescu”, arată un anunţ transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Vasilica Grajdan este licenţiată a Facultăţii de Economie, Universitatea Transilvania, deţine o diploma de master în Management-ul Resurselor Umane, Universitatea Politehnica Bucureşti, o diplomă de management, Open University, CODECS Business School şi una în Management-ul Resurselor Umane, Chartered Institute of Personnel and Development, Marea Britanie. Vasilica Grajdan are o experienţă de peste 20 de ani în resurse umane, în medii complexe, multinaţionale, expertiză în management-ul schimbării în domeniul resurselor umane, fiind, de asemenea, implicată ca administrator în companii care derulează proiecte energetice importante.

Remus Vulpescu este licenţiat al Universităţii Bucureşti, Facultăţile de Drept şi de Ştiinţe Politice şi Administrative. După o carieră juridică de 15 ani ca avocat de business şi practician în insolvenţă, în ultimii 10 ani s-a dedicat management-ului de redresare şi restructurare al unor companii mari de stat sau private, fiind şi absolvent de Executive MBA al Tiffin University SUA şi al Universităţii Bucureşti. A ocupat funcţii în mediul academic şi în administraţia publică. Este membru al unor asociaţii profesionale din domeniul pieţei de capital. Vulpescu are expertiza în guvernanţa corporativă, strategii de dezvoltare afaceri, piaţă şi politici energetice, elemente necesare în formularea strategiilor şi derularea proiectelor de investiţii, armonizare legislativă şi organizarea pe principii de eficienţă a activităţii

Nuclearelectrica, profit net de 1,22 miliarde lei în primele 6 luni

Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% cu energie nucleară în totalul producţiei de energie, la nivel naţional.

Nuclearelectrica a realizat în primul semestru al anului un profit net de 1,22 miliarde lei, în creştere cu 217% faţă de perioada similară a anului trecut (385,39 milioane lei).

Veniturile din exploatare au crescut cu 127%, la 3,14 miliarde lei.Nuclearelectrica este compania naţională producătoare de energie electrica, termică şi de combustibil nuclear, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deţinând 82,49% din actiuni şi alti acţionari, 17,50%, după listarea la bursă a companiei în 2013.

Sucursala CNE Cernavodă exploatează Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nucleaelectrice de la Cernavodă, iar Sucursala FCN Piteşti este fabrica de combustibil nuclear.