O mamă se întreabă dacă numele pe care i l-a dat fiului ei de 3 săptămâni este "prea asemănător" cu cel al fratelui său. "Se vor confunda între ei toată viața"

Alegerea numelui pentru un nou copil este un lucru important și nu e mereu ușor să găsiți unul care să sune bine.

O mamă a simțit că ea și partenerul ei au ales un nume bun pentru cel de-al doilea fiu al lor. Doar că s-ar putea să fi fost un pic prea apropiat de numele primului lor fiu.

Femeia și-a făcut griji că numele noului ei fiu seamănă prea mult cu cel al fratelui său mai mare.

Aceasta a cerut sfaturi pe Reddit după ce și-a dat seama că este posibil să fi "dat-o în bară" atunci când și-a numit al doilea fiu. Ea a explicat că ea și partenerul ei nu i-au dat un nume decât după ce s-a născut și l-au văzut pe cel mic.

„Am optat pentru Myles,” a spus ea cu mândrie.

Dar este o mică problemă.

„Fiul meu cel mare este Milo”, a declarat ea. „Mi-au plăcut foarte mult ambele nume și nu le-am confundat niciodată. Totuși, familia le-a amestecat, medicul mi-a confundat numele băieților și oamenii au făcut comentarii despre cât de asemănătoare și apropiate sunt între ele.”

Apropierea celor două nume a făcut-o pe mamă să se întrebe dacă nu cumva ar fi trebuit să urmeze o altă cale: "Acum stau aici și mă gândesc: "Am dat-o în bară?", a spus ea. "De cele mai multe ori, nici nu mă gândesc la asta, dar uneori simt că ar fi trebuit să aleg un alt nume pentru al doilea."

"Nu sunt sigură dacă le-am cauzat probleme cu numele prin faptul că numele lor sunt atât de apropiate", a spus ea, îngrijorată.

"Dar are trei săptămâni și este atât de nou pe lume, așa că poate va fi nevoie de timp pentru ca oamenii să se obișnuiască cu faptul că numele lui este apropiat de al fratelui său", a spus ea cu speranță, scrie yourtango.com.

"Am văzut și am cunoscut oameni ale căror nume sunt foarte, foarte asemănătoare cu cele ale fraților sau gemenilor lor și întotdeauna am crezut că este drăguț/interesant", a explicat ea.

Din păcate, nu toată lumea a fost de acord.

Comentatorii Reddit sunt de părere că ea ar trebui să schimbe numele fiului ei cel mic.

"Se pare că ați copiat și lipit același nume", a spus o persoană. "Sunt doi copii diferiți care merită două nume diferite. Schimbați-l acum, cât e mic".

"Asta nu e satiră...?", a întrebat altcineva.

O a treia persoană a încercat să aducă o aducă pe mamă înapoi la realitate.

"Confuzia de la doctor nu va fi ultima. Imaginați-vă că merg la aceeași școală, la aceeași farmacie, la dentist, la grădiniță, la cursuri de înot, în excursii. Se vor confunda între ei toată viața, iar acest lucru va sfârși uneori prin a fi o mare bătaie de cap."

Laura Wattenberg, autoarea cărții "The Baby Name Wizard", a declarat pentru Yahoo Life că, deși schimbarea numelui unui copil după naștere nu este un lucru obișnuit, se întâmplă și a devenit din ce în ce mai frecventă.

Potrivit lui Wattenberg, "Procesul de schimbare a numelui legal al unui copil variază de la stat la stat. Unele state oferă un fel de perioadă de grație pentru copilărie, simplificând procesul în primele luni de viață ale copilului pentru a permite repararea greșelilor sau răzgândirea."

