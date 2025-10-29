Reguli stricte într-o țară cu un milion de români: 16 nume de copii interzise, unele de fotbaliști, dictatori și împărați

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 01:00
197 citiri
În Italia sunt interzise 16 nume de copii FOTO: Pixabay

Într-o țară occidentală unde trăiesc un milion de români, există niște reguli stricte conform legislației locale, prin care 16 nume de copii sunt interzise. Astfel, este limitat tipul de nume pe care îl poți da copilului tău. Printre acestea există nume de foști fotbaliști celebri, împărați, dictatori sau chiar teroriști.

Reglementările au fost adoptate pentru a îmbunătăți claritatea administrativă și a proteja copilul de ridicol, atât în familie, la școală și în societate, potrivit Today.

Din punct de vedere istoric, însă, părinții italieni au optat pentru păstrarea numelor în cadrul familiei.

Cel mai mare copil de sex masculin tinde să fie numit după bunicul său patern, în timp ce al doilea cel mai mare copil de sex masculin primește numele bunicului său matern. În mod similar, cea mai mare copilă de sex feminin este numită după bunica paternă, iar a doua copilă de sex feminin primește numele bunicii sale materne.

După cum vă puteți imagina, acest lucru duce la o mulțime de bebeluși precum Francesco și Maria. Dacă nu aleg un nume de familie, părinții din această țară predominant catolică apelează adesea la nume de sfinți pentru inspirație.

Să aruncăm o privire asupra modului în care legile italiene privind numirea copiilor au contribuit la eficientizarea tradițiilor de numire. Conform regulilor adoptate prin legea nr.396/2000 din Italia, există patru reguli majore când vine vorba de numirea copiilor.

Conform articolului 34, este interzisă înregistrarea următoarelor nume la copii:

-Același nume ca al tatălui sau al fraților/surorilor în viață, precum și utilizarea numelor de familie ca prenume.

-Nume ridicole sau jenante.

-Nume de mărci, companii sau produse comerciale, cum ar fi Ikea, Nutella sau Nike.

-Nume de personaje fantastice, precum Goku, Biancaneve (Albă ca Zăpada), Moby Dick sau Contele Dracula.

-Numele unor figuri istorice controversate, precum Lenin, Benito Mussolini, Napoleon, Adolf Hitler sau Osama Bin Laden.

-Nume străine care nu respectă alfabetul italian, cu excepția literelor precum J, K, W, X și Y și a diacriticelor compatibile cu limba sursă.

De ce există aceste restricții? Obiectivul principal al legislației este de a proteja copiii de posibile situații jenante viitoare, asigurându-se că numele nu le dăunează identității sociale.

Alegerea unor nume ridicole, a mărcilor comerciale sau a unor figuri istorice controversate poate îngreuna integrarea socială a unui copil sau îl poate expune la hărțuire. Ce se întâmplă dacă se alege un nume interzis? În timpul înregistrării civile, oficialii au datoria de a refuza transcrierea numelor interzise.

Lista numelor de copii interzise în Italia

Venerdì (Vineri)

Blu (Albastru)

Biancaneve (Albă ca Zăpada)

Ikea

Nutella

Nike

Goku

Moby Dick

Conte Dracula

Pelé

Napoleon

Adolf Hitler

Lenin

Benito Mussolini

Osama Bin Laden

