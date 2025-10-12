Care sunt numerele norocoase extrase la Loto 6/49 duminică, 12 octombrie. La categoria I se înregistrează un report de peste 7,6 milioane de euro

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 21:09
Care sunt numerele norocoase extrase la Loto 6/49 duminică, 12 octombrie. La categoria I se înregistrează un report de peste 7,6 milioane de euro
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 38,97 milioane de lei FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat duminică, 12 octombrie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 octombrie, Loteria Română a acordat peste 19.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,16 milioane de lei.

Numerele câștigătoare

  • Loto 6/49: 5 31 33 39 36 45
  • Noroc: 6 4 2 6 1 8 8
  • Joker: 20 5 32 24 11 +2
  • Noroc Plus: 9 5 8 3 8 8
  • Loto 5/40: 39 27 9 3 29 26
  • Super Noroc: 2 0 1 8 5 2

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,97 milioane de lei (peste 7,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,16 milioane de lei (peste 621.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,7 milioane de lei (peste 6,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,22 milioane de lei (peste 240.200 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 22.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 477.200 de lei (peste 93.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria a II-a un report în valoare de peste 14.900 de lei.

