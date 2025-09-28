Ce numere au fost extrase la loto duminică, 28 septembrie. Reportul este uriaș

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 19:45
395 citiri
Ce numere au fost extrase la loto duminică, 28 septembrie. Reportul este uriaș
Trageri loto FOTO Loteria Română

Noi trageri loto au avut loc duminică, 28 septembrie, la categoriile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de duminică, 28 septembrie

Loto 6/49: 9, 25, 14, 36, 6, 8

Noroc: 6, 3, 5, 1, 8, 8, 4

Joker: 31, 19, 17, 26, 3 + 2

Noroc Plus: 0, 1, 5, 8, 2, 8

Loto 5/40: 10, 20, 6, 8, 1, 34

Super Noroc: 9, 4, 3, 0, 1, 2

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), informează Loteria Română.

Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

