ANCOM propune reguli mai flexibile pentru utilizarea numerelor de telefonie mobilă destinate serviciilor de date, care vor putea fi folosite pentru o gamă mai largă de servicii și chiar în afara României. Modificările vizează adaptarea reglementărilor la tehnologii precum eSIM și Internetul Lucrurilor (IoT), precum și facilitarea dezvoltării rețelelor private de comunicații.

Potrivit ANCOM, un element important al proiectului îl reprezintă flexibilizarea regimului de utilizare a resurselor de numerotație din domeniul 06, utilizate în prezent în principal pentru servicii de transfer automat de date, arată Economica.net.

”Evoluția tehnologiilor de comunicații și dezvoltarea soluțiilor bazate pe eSIM și Internetul Lucrurilor (IoT) au determinat apariția unor servicii în care dispozitivele pot utiliza resurse de numerotație naționale indiferent de locația geografică în care sunt exploatate”, arată instituția.

Acces la indicativelor 60-64

În acest context, ANCOM propune eliminarea unor limitări existente și extinderea posibilității de utilizare a numerelor corespunzătoare indicativelor 60-64 pentru o gamă mai largă de servicii de conectivitate, inclusiv atunci când acestea implică intervenția utilizatorului. Este păstrată condiția de utilizare a acestor resurse de numerotație doar pentru alte servicii decât cele de comunicații interpersonale.

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De asemenea, proiectul permite utilizarea extrateritorială a acestor resurse fără limitări geografice, cu respectarea legislației aplicabile în statele în care acestea sunt utilizate efectiv și a reglementărilor naționale privind utilizarea resurselor de numerotație.

Susținerea dezvoltării rețelelor private și a serviciilor inovatoare

Noile prevederi clarifică cadrul de utilizare a unor resurse tehnice în cadrul rețelelor private de comunicații electronice, facilitând astfel implementarea unor modele moderne de furnizare a serviciilor.

”În același timp, măsurile propuse urmăresc să asigure administrarea eficientă a resurselor limitate și să mențină compatibilitatea cu standardele și practicile europene și internaționale.

Prin aceste modificări, ANCOM continuă procesul de adaptare a cadrului de reglementare la evoluțiile pieței comunicațiilor electronice și la cerințele generate de digitalizare, sprijinind dezvoltarea unor servicii inovatoare și a unor modele de conectivitate adaptate nevoilor actuale ale utilizatorilor și ale industriei”, mai precizează sursa citată.

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Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație și al resurselor tehnice poate fi consultat aici.

ANCOM precizează că persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 11.12.2026, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, București), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise și prin fax la numărul +40 372 845 402, prin e-mail, pe adresa [email protected], sau prin platforma e-consultare.gov.ro.

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