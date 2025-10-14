Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american

Numerele de telefon private ale unor personalități de rang înalt, printre care prim-ministrul Australiei și Donald Trump Jr., au fost expuse pe un site american care folosește inteligența artificială pentru a colecta date de pe internet.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea informațiilor personale și modul în care astfel de platforme accesează și distribuie date sensibile, arată BBC, care a ales să nu le facă publice.

Biroul prim-ministrului Anthony Albanese este la curent cu situația - care a fost relatată pentru prima dată de către publicația media independentă australiană Ette Media - iar autoritățile locale investighează.

Sutelor de milioane de contacte, publicate pe site

Un purtător de cuvânt al liderului opoziției australiene, Sussan Ley, al cărui număr privat a fost, de asemenea, publicat, a declarat că problema este „evident îngrijorătoare” și că au solicitat eliminarea informațiilor.

Site-ul susține că deține datele de contact ale sutelor de milioane de profesioniști și este utilizat de recrutori și reprezentanți de vânzări.

BBC a verificat că include un număr privat actual pentru prim-ministrul Anthony Albanese și un contact personal pentru Donald Trump Jr. - deși nu este clar dacă acesta din urmă îl mai folosește. Nu este clar cum a obținut site-ul informațiile.

Utilizatorii pot căuta gratuit în baza de date un număr limitat de contacte sau se pot înscrie la un serviciu plătit.

Conform site-ului său web, site-ul colectează informații publice - inclusiv, de exemplu, documente depuse la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA - dar folosește și inteligența artificială pentru a colecta date de pe rețelele de socializare, alte instrumente de căutare a site-urilor web și portaluri de locuri de muncă.

Site-ul are și un formular de dezabonare prin care persoanele listate pot solicita eliminarea informațiilor lor personale din baza de date.

