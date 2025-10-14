Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 08:08
164 citiri
Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american
Numerele sunt accesibile oricarui abonat al site-ului FOTO Pixabay

Numerele de telefon private ale unor personalități de rang înalt, printre care prim-ministrul Australiei și Donald Trump Jr., au fost expuse pe un site american care folosește inteligența artificială pentru a colecta date de pe internet.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea informațiilor personale și modul în care astfel de platforme accesează și distribuie date sensibile, arată BBC, care a ales să nu le facă publice.

Biroul prim-ministrului Anthony Albanese este la curent cu situația - care a fost relatată pentru prima dată de către publicația media independentă australiană Ette Media - iar autoritățile locale investighează.

Sutelor de milioane de contacte, publicate pe site

Un purtător de cuvânt al liderului opoziției australiene, Sussan Ley, al cărui număr privat a fost, de asemenea, publicat, a declarat că problema este „evident îngrijorătoare” și că au solicitat eliminarea informațiilor.

Site-ul susține că deține datele de contact ale sutelor de milioane de profesioniști și este utilizat de recrutori și reprezentanți de vânzări.

BBC a verificat că include un număr privat actual pentru prim-ministrul Anthony Albanese și un contact personal pentru Donald Trump Jr. - deși nu este clar dacă acesta din urmă îl mai folosește. Nu este clar cum a obținut site-ul informațiile.

Utilizatorii pot căuta gratuit în baza de date un număr limitat de contacte sau se pot înscrie la un serviciu plătit.

Conform site-ului său web, site-ul colectează informații publice - inclusiv, de exemplu, documente depuse la Comisia de Valori Mobiliare și Burse din SUA - dar folosește și inteligența artificială pentru a colecta date de pe rețelele de socializare, alte instrumente de căutare a site-urilor web și portaluri de locuri de muncă.

Site-ul are și un formular de dezabonare prin care persoanele listate pot solicita eliminarea informațiilor lor personale din baza de date.

De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
Președintele Nicușor Dan afirmă că Republica Moldova nu se confruntă cu riscul unui atac din partea Rusiei, atât timp cât Ucraina continuă să reziste pe front. Șeful statului a explicat...
E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”
E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”
Ilie Bolojan își proiectează cu grijă imaginea de premier care „face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”. În aparițiile publice, tonul este calculat, aproape ingineresc, iar mesajul...
#numere telefon, #Donald Trump jr, #premier Australia, #site , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
ObservatorNews.ro
Orasul in care apartamentele si chiriile s-au dublat in 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul emoționant când tânărul cu origini românești eliberat de Hamas își revede familia după 738 de zile de captivitate VIDEO
  2. Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american
  3. Efectul de bumerang al politicii fiscale impuse de Donald Trump. Taxele vamale sufocă companiile și consumatorii americani
  4. Biden îl felicită pe Trump pentru acordul de încetare a focului în Gaza. „Vor avea în sfârşit şansa de a-şi reconstrui vieţile”
  5. Mai mulți agenți ruși au fost arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj. Filmau atacurile și le raportau superiorilor din Rusia
  6. Donald Trump, laude deșănțate la adresa unor lideri apropiați. Viktor Orbán a beneficiat de cele mai multe elogii: "Ești fantastic"
  7. Avertisment fără precedent pentru politicieni, emis de serviciul de informații britanic MI5. Sunt în ținte pentru China Rusia și Iran
  8. Cele 3 autostrăzi esențiale pentru Moldova. Care e stadiul lucrărilor și proiectele ce riscă mari întârzieri. Probleme de finanțare
  9. Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate. Un general român a definit conceptul: „Combină subtil aceste mijloace”
  10. Flancul estic al NATO, gata de o idee fenomenală contra lui Putin: E momentul să băgăm Rusia în mlaștină, strategie surpriză