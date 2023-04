Unde îți poți face o nuntă de vis în Grecia. Locațiile care organizează ceremonii pe plajă, perfecte pentru marele ”Da”

Tot mai mulți români care decid să facă pasul cel mare visează la o nuntă în Grecia, iar motivele sunt ușor de înțeles: un altar improvizat pe plajă, cu marea la doar câțiva metri, alături de familie și de cei mai apropiați oameni, cu sunetul valurilor pe fundal și cu briza mării care adie.

Grecia oricum este o destinație de nunți faimoasă la nivel global, dar este în topul preferințelor și când vine vorba despre luna de miere. Dat fiind că în Grecia există peste 6.000 de insule, alegerea locului perfect pentru nuntă poate deveni copleșitoare.

Dacă vă căsătoriți în Mykonos, cu siguranță veți ține minte momentele toată viața. Zona este de o frumusețe ieșită din comun și abundă în stațiuni de cinci stele. Există o mulțime de opțiuni atractive ce pot fi luate în considerare, însă poate fi un eveniment destul de costisitor. De asemenea, în Mykonos aveți opțiunea de a vă căsători pe plajă, cu DJ live și bar în aer liber, conform wander-lush.org.

Cele mai bune locații de nuntă:

Insula ionică Zakynthos este renumită pentru apele sale strălucitoare și plajele izolate. Oricine iubește marea va fi de acord că acesta este un loc incredibil pentru a-ți spune jurămintele.

Pristine Navagio Beach este doar un exemplu de cadru paradisiac pentru o ceremonie pe plajă. De asemenea, insula Cameo și Capul Skinari din apropiere sunt, de asemenea, locuri perfecte pentru marele ”da”.

Cele mai bune locații de nuntă, conform sursei citate, sunt:

Cea mai mare insulă a Greciei, Creta, găzduiește cel puțin o duzină de destinații minunate de nuntă care ar putea fi cu ușurință în fruntea listei tale. Favoritele localnicilor includ Lacul Voulismeni, plaja Georgioupolis, Sf. Panteleimon, Plaja Tezeu și Capela Sf. Nicolae.

Creta atinge un echilibru perfect între atmosfera de litoral, cultura grecească autentică și natura splendidă. De la livezi de măslini și de portocali, la capele tradiționale și case istorice de piatră, această insulă are ceva pentru toate gusturile și bugetele.

Ferma Agreco din satul Adelianos este ideală pentru o ceremonie rustică, cu peisaje spectaculoase ale peisajului rural.

Cele mai bune locații de nuntă:

