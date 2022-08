Membru fondator al formației Phoenix, consternat de afirmațiile unui "anume George Simion": "Interzic orice folosire abuzivă fie și a unui singur vers"

Foștii colegi de trupă ai lui Nicu Covaci îl critică aspru pentru contractul acceptat la nunta lui George Simion. Liderul AUR este amenințat, la rândul lui, cu un posibil proces.

Muzicianul Andrei Ujică, cel care, alături Şerban Foarţă, a compus piese pentru Phoenix în anii de glorie ai formației, a făcut o declarație publică în legătură cu o afirmație falsă a lui George Simion.

"Aflu cu consternare că un anume George Simion a declarat astăzi la nunta sa că formația Phoenix ar fi compus „imnul AUR: Fie să renască…”

Vreau să fac următoarele precizări: în primul rînd, formația Phoenix nu mai există din 1977 și în al doilea rînd, versurile respective, împreună cu toate celelalte de pe dublul album CANTAFABULE, ne aparțin în exclusivitate lui Șerban Foarță și mie.

Ele au fost compuse într-un anume context cultural și istoric, care văd că nu mai poate fi citit, darămite interpretat măcar decent momentan.

Drept pentru care, declar public – fiind cu siguranță și în asentimentul lui Șerban Foarță – că interzic orice însușire și folosire abuzivă fie și a unui singur vers de pe albumul CANTAFABULE de către orice fel de mișcare și de către orice partid politic, indiferent de formă, incluzând aici și ideea de imn sau slogan al unei grupări cu care nu aș avea afinități nici în cel mai absurd vis. În caz contrar, mă văd nevoit să-mi apăr drepturile în justiție.

Andrei Ujică - Dobra, Mehedinți, în seara zilei de 27 august 2022", arată muzicianul în declarația postată pe Facebook.

Vestea că Nicu Covaci urmează să cânte la nunta lui George Simion a generat o declarație publică și din partea unui alt membru de bază al formației în perioada de glorie a acesteia.

Josef Kappl a ţinut să se disocieze de Covaci şi de contractul lui cu Simion.

"De unde s-a pornit şi unde s-a ajuns!!!

De aceea vă rog să nu asociaţi niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulţi ani încoace 'leaderul' acestui grup, sub acelaşi nume! Mi-e ruşine de ruşinea lui! Dar nu mi-e ruşine, ci sunt mândru de cele realizate atunci!

Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei şi al năzuinţei spre libertate! Phoenix nu mai există de mulţi ani ca trupă, după ce cei cu adevărata 'şiră a spinării' au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!", a scris Kappl pe Facebook.

