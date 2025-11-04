Atenție la nunțile din 2026 și 2027 – cele 5 sfaturi salvatoare pentru miri

Echipa noastră a reușit să ia legătura cu organizatorii și să afle care sunt cele 5 sfaturi salvatoare dacă vă căsătoriți în 2026:

Este obligatoriu să participi la cel mai mare târg de nunți din România în perioada 7-9 noiembrie, la Palatul Parlamentului;

Verifică care sunt Furnizorii ACREDITAȚI și VERIFICAȚI de către Asociația Furnizorilor din Industria Nunților, www.nunti.ro;

Află care sunt nominalizații și câștigătorii celei de-a 2-a Gale AFIN pentru a cunoaște jucătorii de TOP din România;

Dacă nu ai ales încă locația de nuntă, caută expozantul care organizeaza Nunta de Probă, pe 15 noiembrie în locația Noile Paduri Regale;

Apelați la un Wedding Planner. Dacă este unul profesionist, atunci să lucrezi cu un astfel de specialist nu va fi o cheltuială, ci o economie și toate problemele vor fi rezolvate.

Peste o săptămână începe PRIMUL târg de nunți al sezonului de nunți 2026 la Palatul Parlamentului, 07-09 NOIEMBRIE! Detalii despre acces la eveniment:

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertatii și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Mariage Fest.

Rețineți: dat fiind ca în zona Unirii mai au loc evenimente de amploare și uneori traficul poate fi afectat, utilizați mereu Waze/Google pentru acces direct si facil!

MARIAGE FEST este despre cei aproape 200 de expozanți, iar pe unii dintre ei îi puteti cunoaște deja acum:

- Ca-n Filme- oferă servicii de calitate, flexibile, adaptate cerințelor fiecărui client în parte. Folosind drone, macarale si tehnici de storytelling fac amintirile să arate și să se simtă exact ca în filme.

Ads

- Irina – Casa cu Prăjituri - oferă prăjituri și torturi personalizate artizanale care arată spectaculos și au un gust autentic, de poveste.

- Fearless Weddings, unde povestea ta este transpusă în fotografii. Ei surprind momentele magice dintre doi îndrăgostiți, din clipa logodnei până la ziua nunții-oriunde i-ar purta povestea: pe o plajă scăldată în soare, în inima munților sau într-o livadă plină de farmec și lumină. Pentru ei, drumul este întotdeauna mai important decât destinația. De aceea, aleg să însoțească fiecare cuplu în această călătorie unică-călătoria lor.

- Rabal Su Misura este mai mult decât un dress code, este despre pasiune, individualitate și confort. O alternativă elegantă și extrem de versatilă pentru stilul urban al bărbatului modern. Rabal Su Misura conturează stilul aparte al fiecăruia prin conceptul “Made-to–Measure“- un produs unic, orientat spre originalitate, autenticitate și stil.

- Zooma Paradisul Verde nu este doar o locație de evenimente — este un cadru în care fiecare detaliu este gândit pentru a transforma momentele speciale în amintiri memorabile.

Ads

- INSIGNUM este opțiunea premium pentru bărbații care vor să apară într-o ținută care nu doar „va merge” - ci va face diferența. Un costum realizat cu atenție la detalii, personalizat după corpul și stilul clientului, transmite eleganță durabilă și încredere -ideale pentru momente memorabile.

- Palatul Noblesse transformă orice nuntă într un spectacol de eleganță atemporală — un palat istoric restaurat cu măiestrie în inima Bucureștiului, care se definește ca un «concept unic premiat internațional – centru de evenimente, design și artă unic în Europa» oferind mirilor o experiență cu adevărat deosebită.

- La Lagoo Snagov Event Park, natura devine decorul perfect al iubirii — o oază de verdeață pe malul lacului, unde pavilioanele moderne, lumina apusului și liniștea apei se combină într-un concept de eveniment contemporan, natural și spectaculos.

- Conacul Regal Filipescu reînvie eleganța aristocratică a secolului trecut într-o atmosferă plină de farmec: prima reședință a Reginei Maria, aflată la doar câteva minute de București, oferă mirilor o nuntă ca o poveste regală, cu servicii all-inclusive și un cadru natural superb.

Ads

- Suits by David C. oferă fiecărui mire experiența unei ținute perfecte: costume pe măsură, materiale premium și consultanță vestimentară, pentru un look de nuntă impecabil și memorabil.

- Creativ.ro surprinde esența fiecărui cuplu în detaliile evenimentului, prin invitații, meniuri și papetărie complet personalizate — o expresie creativă a iubirii, realizată cu grijă, design elegant și o estetică coerentă ce dă tonul întregii nunți.

- Floragift păstrează magia nunții tale pentru totdeauna prin criogenarea buchetelor de mireasă, transformând fiecare floare într-o amintire vie, impecabil conservată, care poate fi admirată ani la rând, ca simbol al iubirii și al unei zile de neuitat.

- Jubilé Events transformă fiecare moment într-o poveste elegantă și plină de emoție — un concept all-inclusive unde rafinamentul, natura și bucuria autentică se împletesc armonios, oferind mirilor o experiență memorabilă, în decoruri spectaculoase ce redau farmecul fiecărei clipe.

Ads

- Veka Bridal redefinește eleganța contemporană prin rochii de mireasă exclusiviste, realizate prin tehnologia inovatoare „Pleated Effect”, care conferă materialelor un joc rafinat de texturi și mișcare. Fiecare creație este atent cusută și verificată individual, garantând calitate superioară și perfecțiune în fiecare detaliu. Cu un design modern, realizat la comandă, Veka Bridal oferă mireselor o experiență couture unică — unde rafinamentul se întâlnește cu inovația și feminitatea absolută.

- SENTIORENT oferă o experiență auto premium pentru evenimente de neuitat — cu o flotă de limuzine şi maşini de lux, de la Rolls Royce Phantom la BMW i8, disponibile cu şofer, carburant şi opţiuni de personalizare incluse, pentru ca ziua nunţii tale să strălucească în stil absolut.

Fotomoments Alege sa pastrezi amintirile evenimentului vostru intr-un mod unic.

Ne-am propus sa surprindem momentele unice din viata voastra si sa le

dam un aspect profesional, plin de culoare si emotie!

Ads

FotoMoments - https://www.facebook.com/FotoMoments.FM/

- Ivory.ing este un atelier de eleganţă stilizată pentru momentul tău special — accesoriile sale pentru mireasă îmbină rafinamentul cristalelelor Zirconiu Cubic, perlele de cultură și placajul de aur cu designul delicat, transformând fiecare piesă într o bijuterie memorabilă. Fie că alegi o tiară sclipitoare, o baghetă de păr cu perle sau o clutch bag cu aplicatii 3D, Ivorying creează detalii care completează povestea unei zile unice.

Produsele Golden Curl - cele mai performante plăci și ondulatoare de păr, partenerii ideali pentru coafuri perfecte atât în ziua cea mare, dar și în fiecare zi.

ImpressionVanguart - Transformăm momentele speciale în artă. Suntem o echipa foto-video de eveniment dedicată eleganței si emoției. Utilizăm echipamente profesionale și tehnici avansate de editare pentru a livra produse cu un impact puternic și estetică rafinată. Ne concentrăm pe captarea detaliilor esențiale și a emoției autentice, integrând compoziția vizuală, lumina și sunetul într-o experiență cinematografică completă. Calitatea nu este negociabilă — este standardul nostru.

Ads

MAI MAI CREDIT simplifică accesul la bani rapizi printr-un proces transparent și intuitiv. Obții până la 10.000 lei cu 0% dobândă în primele 10 zile, iar banii ajung direct pe card în doar 20 de minute. O soluție financiară flexibilă și de încredere, creată pentru momentele în care ai nevoie imediat de sprijin.

La Dream Jewellery, punem accentul pe calitate și rafinament. Fiecare verighetă și bijuterie din colecția noastră este un simbol al dragostei și angajamentului, creată din materiale premium. Aurul de 18 karate, disponibil în nuanțe elegante de roz, alb și galben, și diamantele selectate cu minuțiozitate, sunt inima colecției noastre. De asemenea, conștientizăm că alegerea bijuteriilor pentru o nuntă este o decizie semnificativă. De aceea, avem consilieri experimentați care îi ghidează pe clienți prin întregul proces. Ei ascultă povestea fiecărui cuplu și oferă recomandări personalizate, asigurându-se că fiecare alegere reflectă personalitatea și stilul unic al acestora. Este o onoare să fim parte din crearea unor amintiri atât de prețioase.

Ads

Radisson Blu Hotel, București - Rafinament, eleganță și servicii impecabile, într-un cadru spectaculos chiar în inima orașului. Atlas Balroom, recent renovat complet, găzduiește până la 250 de invitați într-un decor versatil, iar terasa în aer liber, cu vedere spre grădina și piscina hotelului, adaugă o notă de romantism fiecărui moment. La Radisson Blu Hotel, București, nunta perfectă devine posibilă – cu oferte flexibile și o experiență de 5 stele, adaptată oricărui buget.

Svetlana Karahan este o basarabeanca de peste Prut, din Republicii Moldova . In Romania se afla de 16ani si de 11 ani creeza lucruri deosebite care fac parte din moda feminina si mai ales din portul traditional romanesc. In 2018 a inceput sa se interesez de traditie, port traditional, istoria neamului si asa ia venit ideia de a crea straie traditionale reinventate in stilul propriu, usor modernizate, rochii cat mai vaporoase si florale.Svetlana nu isi doreste sa copleseasca moda romaneasca cu lucruri ieftine si comune, isi doreste sa cucereasca inimile Doamnelor si le imbrace frumos, stilat, decent si cu bun simt. Promovez frumosul si asa voi face mereu.

360 Selfie Revolution™️ te așteaptă la Mariage Fest 2025 cu serviciile premium, create pentru cele mai spectaculoase evenimente: Cabina Foto Premium, Platforma video 360, Fum greu pentru valsul mirilor, Artificii și jocuri pirotehnice, Baloane cu fum, Sonorizare, Lumini, Dj

Jedan Couture

Jedan Couture este atelierul din București dedicat creațiilor vestimentare realizate la comandă, cu accent pe rochii de mireasă și ținute de ocazie lucrate integral în atelier.

Fiecare proces începe cu tine – cu felul în care vrei să te simți, cu detaliile care îți exprimă cel mai bine personalitatea și cu dorința de a trăi un moment care rămâne în amintire. În atelier, totul este construit pas cu pas: de la alegerea materialelor, la croiala adaptată siluetei tale și până la detaliile finale, totul se așază firesc, într-un ritm care îți aparține.

Jedan Couture înseamnă timp acordat ție – un timp în care ești ascultată, înțeleasă și în care rochia ta prinde contur în cel mai personal mod posibil. Aici, estetica întâlnește confortul, iar eleganța este mereu autentică, niciodată impusă.

Fiecare creație, o poveste unică. Scrisă în atelier, dar inspirată de tine.

Suits by David

Lasă costumul să te promoveze alături de ZED - Brand Ambassador și Primul Doctor de Fashion Marketing din România! Vino la Mariage Fest, Palatul Parlamentului, și descoperă costume, cămăși și pantofi la comandă, perfecte pentru evenimentele tale speciale! Eleganță 100% personalizată, creată pentru a reflecta stilul și rafinamentul tău. Te așteptăm să faci o alegere memorabilă!

Foto Romedia

Fotografii și videografii echipei noastre pun accentul pe surprinderea clipelor și poveștilor fericite iar fotografiile si f ilmările realizate de noi vor fi la cel mai înalt nivel profesional. Răbdarea, inspirația în alegerea celor mai bune cadre și respectul acordat înseamnă pentru noi nu doar o simplă colaborare ci, mai ales, înțelegerea dorințelor şi surprinderea fidelă a celor mai emoţionante momente din viaţa dumneavoastră. În cazul nostru atenția la detalii face diferența!

Salut, numele meu este Teddy iar calitatea materialelor realizate este reflectată de o experiență de peste 19 ani în domeniu acumulată la filmările evenimentelor publice şi private (nunți, botezuri, evenimente private sau corporate, conferințe, lansări de produse, spoturi publicitare, clipuri de prezentare etc.) ce au avut loc pe 4 continente și au fost difuzate în cadrul jurnalelor de știri și a emisiunilor tv. Aşadar, cu un CV bogat care înglobează experiența din televiziune ca operator imagine certificată de absolvirea studiilor Facultăţii de Cinematografie - Imagine Film și Televiziune.

Salut, numele meu este Victor iar fotografia reprezintă cea mai mare pasiune pentru mine pe care o împărtășesc cu f iecare dintre voi la evenimente. Poveștile create sunt rezultatul unei experiențe de peste 15 ani în fotografie (evenimente private şi corporate, ședinţe foto fashion, fotografie de produs, conferințe de presă) dublată de o expertiză solidă dobândită prin cursuri de pregătire și perfecționare în domeniu. Am reușit să surprind și să dăruiesc oamenilor amintirea emoțiilor din cadrul evenimentului.

Ediția cu numărul 44

2.200 rochii de mireasă prezente la târg

1.450 costume pentru miri

75 locații de nuntă

200 expozanți din toată țară

19.000 modele de inele de logodna și verighete

24.500 modele de invitații

Lor li se alatură. desigur: foto-video, DJ, artiști, aranjamente florale, cabine foto, transport și absolut tot ce îți este necesar pentru nunta ta din 2026 și chiar 2027, dar și oferte pentru rochii de mireasă, accesorii pentru miri și mirese, pantofi, bijuterii, aplicații mobile, s.a.m.d.

AFIN – Asociația Furnizorilor din Industria Nunților

Cei mai mulți dintre furnizorii din acest domeniu dau dovadă de seriozitate și responsabilitate, iar prin statutul de furnizori acreditați AFIN le recunoaște angajamentul de a proteja mirii de situații neplăcute și de a le oferi încrederea că aleg parteneri de nădejde. Asociația Furnizorilor din Industria Nunților își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea de a-și trăi ziua cea mare fără griji.

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI CELOR NOMINALIZAȚI in cadrul Galei AFIN 2025, pe care îi vei întâlni chiar în cadrul Târgului de Nunți, este:

ARTIFICII, CÂȘTIGĂTOR: Expert pirotehnic NOMINALIZAȚI: Foc de artificii, Artificii Satu Mare

BAR MOBIL, CÂȘTIGĂTOR: Shoteria NOMINALIZAȚI: Snailbar, Savoury, Blueberry Events

TORT, CÂȘTIGĂTOR: Grace Couture Cakes NOMINALIZAȚI: Tort de bezea, Marina Mastercake, Dulciuri Minunate, Delicake

CANDY BAR, CÂȘTIGĂTOR: Grace Couture Cakes NOMINALIZAȚI: Casa del Su, Delicake, Dulciuri Minunate

CATERING, CÂȘTIGĂTOR: Privileg Catering NOMINALIZAȚI: Flavours Catering, Premier Catering, Sempre Sano Catering, On Set Catering

FLORIȘTI, CÂȘTIGĂTOR: Floraria Iris NOMINALIZAȚI: Atelier Dual, Milk & Honey, Purple Flowers, Bloombox, Happy Family

LOGISTICĂ & DECORAȚIUNI, CÂȘTIGĂTOR: Yes Events NOMINALIZAȚI: Petrișor Events, By Lora, Magic Creative Corner

DJ CÂȘTIGĂTOR: X Event NOMINALIZAȚI: Vali Barbulescu, Super DJ, Woody, Thomson

ARTIȘTI CÂȘTIGĂTOR: Tobi Ibitoye NOMINALIZAȚI: Very Sax, Loredana, Giorgio Ciabattoni, Razvan Stroe

FORMAȚII CÂȘTIGĂTOR: Prestige Orchestra NOMINALIZAȚI: Tibi Scobiola Band, Urban Cover Band, Damian & Brothers, Trupa Friends

SCENOTEHNICĂ CÂȘTIGĂTOR: Urban Events NOMINALIZAȚI: Super DJ, Stage Expert

FOTO CÂȘTIGĂTOR: Silhouettes NOMINALIZAȚI: Belle Art Photography, Rotund Perfect, Oameni și Umbre, Ionut Poptelecan, Ioana Porav, Marian Sterea

VIDEO CÂȘTIGĂTOR: Eduard Carp NOMINALIZAȚI: Dobre Films, Oameni și Umbre, Fearless Weddings, Bogdan Savu

CABINE FOTO CÂȘTIGĂTOR: Flashbox NOMINALIZAȚI: 360 selfie revolution, OMG Cabina Foto, Copacul cu Amintiri, Amelie Photobooth

INELE LOGODNĂ ȘI VERIGHETE CÂȘTIGĂTOR: Teilor NOMINALIZAȚI: Anna Design Studio, Coriolan, Sabrini, Traser Gold

INVITAȚII ȘI MĂRTURII CÂȘTIGĂTOR: Atelier Atlas NOMINALIZAȚI: Nunta pe panza, ESTEEPAPER, Ilustrator Alexandra Labodan, Creativ Romania

COSTUME MIRI: CÂȘTIGĂTOR: Consiglieri NOMINALIZAȚI: Trends by Adina Buzatu, Rabal Su Misura, Bigotti, Pasha Men`s Wear

ROCHII DE MIREASĂ: CÂȘTIGĂTOR: Viraggo NOMINALIZAȚI: Wedding Day, Luada Style, Style Up, Casa Tania

WEDDING PLANNERS: CÂȘTIGĂTOR: Bon Mariage NOMINALIZAȚI: Atelier Dual, Carmen Ioniță, Victoria Stangaciu, Wedding Details, Lorelei Jay

LOCAȚII (BUCUREȘTI): CÂȘTIGĂTOR: Noile Păduri Regale NOMINALIZAȚI: Iris Orangerie, Nouvelle Events, Singureni Manor, Snagov Mansion, Lagoo Snagov, Treehouse, Lotus by the Lake, Casa Vlasia, Monato

LOCAȚII DIN ȚARĂ: CÂȘTIGĂTOR: Conacul Archia NOMINALIZAȚI: Ramatuelle, Conacul Polizu, Amiral Events, Province by Rayna

LISTA EXPOZANȚILOR MARIAGE FEST, ediția cu numărul 44, este aceasta:

COPACUL CU AMINTIRI, LACUL VERDE, HAPPY FAMILY, VALMAND, LIGHT AND SMILES, AIFUN BOX, IMAGINEA TA, IMGTECA, ADA EVENTS, RADISSON, CONACUL FILIPESCU, CASA DE MARE, STIL DIAMONDS, DREAM JEWELLERY, FLORABLE, ALEXANDRA PAPADIE, PADURILE REGALE, FEARLESS WEDDINGS, LIFE DENTAL SPA, LIBERTE, ANDREI RUCAREANU PHOTO, FLORA GIFT, AMINTIRI DE POVESTE, MOMENTO BALLROOM MILITARI, SEAFOOD CORNER, BOEME EVENTS, FLASHBOX, REBECCA BALLROOM, CORIOLAN, TEILOR, CRAMA VIISOARA, IMPERIAL ONE, PARADISUL VERDE, CROWNE PLAZA MAMAIA, TRASER GOLD, LUADA STYLE, MARIAGE A PARIS, LARA CAKE, REINA EVENTS, ATELIER ATLAS, ADRIAN SCINTEI, FORMAȚII NUNTA, ANNA DESIGN, STEREO BOULEVARD, VIRAGGO, CASA VLASIEI, AUTENTIC EVENTS HALL, VEKA BRIDAL, IRINA – CASA CU PRAJITURI, CONACUL COZIENI, ADINA BUZATU, FLOWER UNIVERSE, CA-N FILME, SERTARUL CU AMINTIRI, IMPRESSION VANGUARD PHOTO, THE COSTUME, FULL FRAME, CIRESUL SALBATIC, PISAU GHEORGHE FOTOGRAF, ELSECO, CREATIVE CARDS, VERTU BY DIANA DOVAN, 360 SELFIE REVOLUTION, LORELEI JAY, CORBEANCA BY THE LAKE, MOOGU, MAGIC LEVEL BAND, GREEN CREDIT, MIDNIGHT PROJECTS, DOUA INIMI, STYLE UP, FILM EXPERIENCE, ONX, FRESH HOLIDAYS, LAGOO, BOUTIQUE SHOP, STORYTELLING, SUITS BY DAVID, DOMENIILE SAFTICA, WE DO WOW EVENTS, CAROUSEL BALLROOM, MONARCH FOR MEN, NOBLESSE, ANDREI ROMAN FOTOGRAF, BOGDAN SAVU VIDEOGRAF, STAR MUSIC BAND, CAROLYNE FLOWER, GABRIEL FLOREA, INSIGNUM, I DO WOW, DELICAKE, FOTOMOMENTS, DELIA BAND, SMORES, INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE, ATELIERELE COMUNALE, SIMONA PREDA, NUSIFIL, PETRISOR EVENTS, ALINA VREJU, JUBILE BALLROOM, LAEL FASHION, SUPER DJ, RABAL SU MISURA, IVORY.ING, PYRO SHOW, MELLYA, ALL 4 SOUND, CAPITAL PLAZA, ALLURE CARMEN IONITA, DIANA TOADER, SIR LUDOVIC, LOTUS BY THE LAKE, ARANJAMENTE BY DANE NEDELCU, SOUTH EUROPEAN CONSTRUCTION GROUP, ZEMVE, BLOOME, MAI MAI CREDIT, UNDA, MAKSIMCHUCK, TORO, LE DOME, EVENIMENTE UNIVE, VICTOR FOTO ROMEDIA, VERONESSE, ALL ABOUT CARS, CASA ANKE, MONARH, TUDORACHE F.V., INPIXELS, DREAM PARTY, ZAMFIRA ALEXANDRA GEORGIANA, MAKSIM PHOTO, STUDIO 36 CHAMBERS, REC STOP PLAY, PLAMIYE, EMILY G., TUDOR TAILOR, MARBLE HALL, VLAD FOTO, JEDAN DESIGN, MAX WEB PHOTO, CRYSTAL DENTAL CLINIC, MARET AROMA, NUNTA PE PANZA, YACHT CLUB, ARTS&TARTS, CAII DE LA LETEA, ZE CAFFEE, ADRIAN CRISTESCU & LUNA BAND, URBAN EVENTS, SVETLANA KARAMAN, TUNYA, THAICE CREAM.

Mariage Fest, 07-09 NOIEMBRIE la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro și pe Facebook: https://www.facebook.com/mariagefest/

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertatii și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Mariage Fest.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

Ads