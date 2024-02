Cariera de fotograf de nuntă în România - păreri Cardinalle Photography

În România nu este clar conturat statutul fotografiei. Fotografia este asociată în mare parte cu fotografia telefonului ‘profi’ fie cu zona “nunți, botezuri” sau ”apusuri de soare frumoase”. Lipsesc multe din ecuație. Inclusiv statutul fotografului profesionist este perceput că o activitate de freelancer. Zona de educație vizuală trebuie cultivată mai serios. Nu mă refer strict la fotografie, acesta este doar o mică rotiță dintr-o întreagă constelație: muzee, galerii de artă, săli de spectacole, teatru, performance-uri s.a.m.d.. Câți dintre noi au vizitat în ultima perioada muzeul național de artă contemporană? Acestea reprezintă un foarte bun punct de plecare.

Am discutat cu Răzvan B., unul din membri fondatori ai companiei Cardinalle Photography despre cariera de fotograf profesionist de nuntă din România:

REPORTER: În prezent, vă situați în clasamentul celor mai buni fotografi de nuntă din România, cât de greu v-a fost să ajungeți în acest punct?

(RB): Rezultatele au sosit în timp. Am lucrat intens, atât în zona de fotografie comercială (nuntă, evenimente corporate, fotografie de produs, portrete profesionale, etc. ) cât și sfera fotografiei de artă.

Pasiunea pentru frumos, pentru armonie și pentru bunul gust a fost principalul catalizator. A fost pură pasiune, nu am luat de la început în calcul cariera de fotograf profesionist de nuntă. Ba chiar aveam unele îndoieli. Ulterior am cunoscut câțiva oameni deosebiți cu care am împărtășit aceleași valori: așa a luat naștere Cardinalle Photography. Am îmbinat pasiunea cu utilul. Am investit constant în aparatură cât și cel mai important: în formarea noastră profesională.

REPORTER: La ce va referiți prin formare profesională, la cursuri și ateliere de fotografie?

(RB): Nu, nu neapărat la cursuri. Vedeți în domeniul vizual lucrurile se schimbă cu o foarte mare viteză. Cursurile îți pot da o direcție tehnică, câteva repere estetice și cam atât. Bazându-te doar aceste considerente, nu se ajunge, de regulă prea departe. Fotografia depinde într-o foarte mare măsură de substratul mental, se produce în imaginație. Necesită o viziune în prealabil. Aparatul foto, luminile sunt simple instrumente prin care poți aduce aceste idei în realitate. Poate sună ciudat, însă chiar și “ instantaneele” solicită o anumită viziune. Trebuie să simți teatralitatea unei scene pentru a o surprinde si pentru oferi ceva de calitate.

Când am menționat formarea profesională, m-am referit la un întreg ansamblu: literatură de specialitate, participarea la evenimentele importante din domeniu, lecturi și documentări periodice. Acestea sunt câteva repere care conduc către o evoluție și către o dezvoltare a creativității.

REPORTER: Ce ne puteți spune despre cariera de fotograf de nuntă din România?

(RB): Lucrurile sunt nuanțate. Cred că aș avea nevoie de mai mult timp pentru a va da un răspuns acoperitor. Încerc totuși să simplific pe cât posibil:

În primul rând, în mentalul colectiv din România nu este clar conturat statutul fotografiei. Fotografia este asociată în mare parte cu fotografia telefonului ‘profi’ fie cu zona “nunți, botezuri” sau ”apusuri de soare frumoase”. Lipsesc multe din ecuație. Inclusiv statutul fotografului profesionist este perceput că o activitate de freelancer.

De aici și cauzele unor posibile probleme: ne având o graniță a măsurii lucrurilor, adică o separare a lucrurilor făcute corespunzător și a stăruințelor amatoricești, viziunea asupra fotografiei cat și carierei de fotograf este tulbure. Este intensificat fenomenul amatorilor ce tind sa para profesioniști. In același timp, datorita infuziei de personal nepregătit și fără experienta în domeniul fotografiei, statutul fotografului profesionist este afectat. Este un cerc vicios în care toți au de pierdut.

REPORTER: Care ar fi soluția recomandată de dvs.?

În al doilea rând, dar extrem de important, zona de educație vizuală trebuie cultivată mai serios. Nu mă refer strict la fotografie, acesta este doar o mică rotiță dintr-o întreagă constelație: muzee, galerii de artă, săli de spectacole, teatru, performance-uri s.a.m.d.. Câți dintre noi au vizitat în ultima perioada muzeul național de artă contemporană? Acestea reprezintă un foarte bun punct de plecare.

M-am abătut puțin de la subiect. Dacă ne referim strict la zona fotografiei de nuntă și acesta este un domeniu care trebuie tratat cu seriozitate. Atât de prestatorii de servicii (fotografi), cât și de beneficiari. Nunta este un eveniment foarte important în viața fiecăruia, atât ca familie aflată la început de drum cât și familiile implicate în ritual.

Experiența fotografului de la nuntă trebuie să fie una pe măsură, că să poată gestiona impecabil un astfel de eveniment. Însă este necesară și o pregătire a celor ce se ocupă de selecția acestora. Cred că o foarte bună variantă, pe lângă aspectul comercial (oferte și pachete de preț) sau cel stilistic (stilul fotografului) ar fi să se țină cont și de recomandările fotografului de nuntă, părerile oamenilor cu care a interacționat. Asta în contextul în care nu există foarte multă experiență în domeniu. Sunt câțiva fotografi buni de nuntă, raportați la numărul de evenimente din România.

Cât despre cariera de fotograf, această implică dedicare. Că să faci carieră în fotografie trebuie să fi un fotograf bun, iar că să fii un fotograf bun trebuie să gândești fotografic. Nu trebuie să iei în calcul doar partea tehnică sau cea financiară.

Trebuie să faci din fotografie un mod de viață!

