Ce caută Fiscul la nunțile românilor. Anunțul făcut de președintele instituției antifraudă

Autor: Adrian Zia
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:21
1712 citiri
Nuntă FOTO Pixabay

ANAF nu-și propune să verifice darul de la nuntă, a declarat marți, 16 septembrie, președintele instituției, Adrian Nicușor Nica. El a explicat că cei care vor fi vizați de controalele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt, de fapt, organizatorii de nunți.

Fiscul va verifica dacă aceștia declară sumele de bani pe care le primesc de la miri.

„ANAF nu își propune să strice nunți”, a adăugat președintele instituției antifraudă.

Adrian Nica a fost întrebat cum va combate ANAF mica evaziune fiscală, cum ar fi cea din piețe sau de pe litoral.

"ANAF are acțiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice. Cum este cazul pe care l-ați mediatizat și dumneavoastră cu saloanele de nunți. Spun pe această cale că ANAF nu își propune să verifice mirii, nu își propune să verifice darul de nuntă, nu își propune să strice nunți și petrecerile românilor. ANAF își propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare și cu ajutorul părinților să-și plătească nunta, urmărește ca cel care a încasat această sumă să o declare și să o plătească", a spus Nica la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că ANAF a constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, mai exact, atunci când se plătește cu bani cash nu se dă bon fiscal, ci doar o notă de informare.

"Plătești banii și chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această cale tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF și în perioada următoare vom prezenta o aplicație, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-și verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. (...) Este o practică cu care m-am întâlnit și eu. Și eu sunt cetățean al României și eu merg la restaurant. Și am făcut acest test chiar de când sunt președinte ANAF. Acum, nu știu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă dați dumneavoastră public. Poate o să crească numărul de bonuri fiscale", a afirmat acesta.

