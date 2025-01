Cum pot intra cei care se căsătoresc în legătură cu furnizorii premiați la Gala, precum și cu furnizorii garantați AFIN

Vineri, 24 Ianuarie, incepe la Palatul Parlamentului Targul National de Nunti Mariage Fest, singurul eveniment de profil ce reuneste pret de 3 zile mare parte dintre FURNIZORII garantati de Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor (AFIN – www.nunti.ro).

Fiind considerata inca o industrie de jecmaneala, AFIN a reusit ca in ultimii ani sa selecteze si filtreze furnizorii ce poarta MARCA GARANTATA AFIN, o garantie a produselor si serviciilor de calitate si incredere pe piata nuntilor din Romania.

In noiembrie 2024, in cadrul Mariage Fest, a avut loc Prima Gala a Furnizorilor din Industria Nuntilor, iar lista celor care au fost premiati este aceasta:

Cea mai buna locatie de nunti din Bucuresti/Ilfov - Iris Orangerie

Cea mai buna locatie de nunti din tara - Ramatuelle

Cea mai buna companie de Catering din Industria Nuntilor - Flavours

Best Candy Bar - Grace Couture Cakes

Cele mai apreciate Torturi de nunta - Grace Couture Cakes

Best Drinks and Bar - Shoteria

Best Food Corner - Happy Family

Cea mai apreciata Cabina Foto - Copacul cu amintiri

Cele mai apreciate Invitatii de nunta – Creativ Romania

Cele mai apreciate Rochii de mireasa - Viraggo

Cele mai apreciate Costume pentru miri - Adina Buzatu

Cele mai apreciate Verighete si inele de logodna - Teilor

Best Wedding Planning – Carmen Ionita

Cei mai buni Floristi – Floraria Iris

Cel mai bun Fotograf - Marian Sterea

Cel mai bun Videograf - Eduard Carp

Cea mai apreciata Scenotehnica pentru evenimente din Romania - Urban Events

Cea mai buna Agentie de Logistica si Decoratiuni din Industria Nuntilor - Yes Events

Cea mai buna Formatie de nunta - Prestige Orchestra

Best DJ - Dj Woody

Cea mai buna artista din Industria Nuntilor - Theo Rose & Band

Cel mai bun artist din Industria Nuntilor - Damian Draghici & Band

New Entry in the Wedding Industry - Maison des crepes

New Entry in the Wedding Industry – BloomBox

Cel mai important Targ Regional – Cluj-Napoca

Cel mai important Targ Regional – Iasi

Cel mai important Targ Regional – Craiova

Cel mai important Targ Regional – Timisoara

Vinul preferat al Mirilor – Caii de la Letea

Ei bine, 200 de furnizori din toata tara, prezenti la Mariage Fest va vor oferi in acest weekend, la Palatul Parlamentului, pentru prima oara in 2025, produse si servicii de care aveti nevoie imperios daca va casatoriti anul acesta.

Cum sunt asteptati cel putin 12.000 vizitatori din toata tara si din diaspora, va recomandam sa va rezervati timp sa ajungeti, programul de vizitare fiind:

Vineri: 12:00-19:00, ultima ora de intrare este 18:00,

Sambata: 10:00-19:00, ultima ora de intrare este 18:00,

Duminica: 10:00 - 18:00, ultima ora de intrare este 17:00

Echipa noastră a reușit să ia legătura cu organizatorii și să afle ce au pregătit:

În primul rând LANSĂRI și REDUCERI, foarte multe, toți cei aproape 200 de expozanți având prețuri mici și chiar foarte mici;

Produse și servicii exclusiviste, prezentate în premieră în România în cadrul târgului;

Lounge și scenă cu degustare de specialități ce pot fi integrate meniului clasic ori băuturilor de nuntă – toate oferite GRATUIT pentru vizitatori;

Un INEL DIN PLATINA în valoare de 5.000 euro, oferit ca premiu de IMIMI vizitatorilor, ce va fi extras în ultima zi a târgului, duminică 26 IANUARIE, ora 16:00, dintre toți participanții la târg – transmis si live pe Facebook;

MARIAGE FEST în cifre înseamnă:

Ediția cu numărul 42

2.700 rochii de mireasă prezente la târg

1.750 costume pentru miri

65 locații de nuntă

200 expozanți din toată țară

21.000 modele de inele de logodna și verighete

24.500 modele de invitații

Lor li se alatură desigur: foto-video, DJ, artiști, aranjamente florale, cabine foto, transport, artificii și absolut tot ce îți este necesar pentru nunta ta din 2025 și chiar 2026, dar și oferte pentru rochii de mireasă, accesorii pentru miri și mirese, pantofi, bijuterii, s.a.m.d.

LISTA EXPOZANȚILOR acestei ediții și ofertele lor generoase este aceasta:

ALEXANDRA LAZAR FOTO-VIDEO, Alina Vreju Events, Amintiri de Poveste, Andreea Chiriac, Andrei Roman - Fotograf, Aranjamente by Dana Nedelcu, Aristorcrat Events Hall, Atelier Atlas - Fine art stationery, ATK Events, Aurrum Palace, Autentic Events Hall, Best Bride, Bijuteria Almas, Blu, Bogdan Savu - Videograf, ⁠Bucharest Events Center, Cabina foto / Video 360 Copacul cu Amintiri, Cabina Foto Sertarul cu Amintiri, Cabina Foto Vintage, Canfilme, Caii de la Letea, Carolyne Flower Shop, Carousel Ballroom, Casa Anke si Restaurant Monarh, CCSM Corturi Industriale, Cernica Events, CHARLEROY by Diana Bisinicu, Clinicile Dentare Dr. Ardeleanu, Conacul Filipescu, CONSIGLIERI, Coriolan, Crama Viisoara, CREATIV.RO, Cristian Rucareanu Fotograf, Cununie pe Mare - RedLotus Charter, DaEvent, DAVID C. SUITS - lasă costumul să te promoveze!, Delicake Events, DentaPlus, Di'vine Event, Domeniile Saftica, Domeniile Samburesti, Donut Studio, Doua Inimi, DREAM Jewellery, Dream Party, Elizabeth - Bride, EMILY G, Enny Alex Photography & Mihai Claudiu Films, Evenimente Unice Foto-Video, EXOTIC HONEYMOON by Fresh Holidays, Faleza 23, Fearless Weddings, FlashBox, Flori Poznase, Florin Grigore & Star Music Band, Flower Universe, Formatia ADA Band, FORMATII NUNTĂ, Foto Experience/Foto-video FotoMoments, Fotograf – Gabriel Florea, FOTOGRAF ADRIAN SCINTEI, Funky Photo, HAPPY FAMILY, Hotel Marshal Garden, Hotel Snagov Club, Ice Cream Bar Bucuresti, Imaginea Nuntii Tale, IMIMI, Imperial One, IMPRESSION VANGUART Amintiri pentru totdeauna, Inpixels, INTERACT - CURTEA VECHE, IRINA - CASA CU PRAJITURI, IVORY.ING, Jedan Design, Jubile, Julia Styles Photography, LACUL VERDE, LAEL FASHION, LAGOO, LARA SWEETS, LIFE Dental Spa - clinica stomatologica laser, Light and Smiles, Litere luminoase - Boeme Events, LimoBusParty.ro, LUADA, LUNA DE MIERE, Mariage à Paris, MARIS, MARKET AROMA, MEN’S CAVE – Lifestyle Boutique, ATLASUL CU PETALE & NO NO NO, MK PHOTOGRAPHY, Momento Ballroom, Monarch for Men, MOOGU, Nouvelle Events, Nunti de Vis, Nusi Fill, One Love Coffee, OnX Media & Robert Moro Photography, Padurile Regale, Palatul Noblesse, Pasha Men's Wear, Perinita Band, Petrisor Events Inchiriere logistica pentru evenimente, PORTICO, PRINSART, PURO VERO, PURPLE FLOWERS, Pyro show Artificii profesionale pentru evenimentul tău, Rabal su Misura, REPER by ESS - Calea Victoriei 176, Restaurant Casa Jienilor, SAVORY EVENTS, SCICCHERIA, Seafood Corner, Shoteria, Sir Ludovic - Costume la Comandă, STIL DIAMONDS, Studio Creativ, Style Up by Ungureanu Luminița, TEILOR, Thaice Cream, THE COSTUME, the villa. Casa Dimitrie Bolintineanu, TIBI SCOBIOLA BAND, TORO FOTO-VIDEO, Tort de bezea, TRASER GOLD, Trends by Adina Buzatu, Trupa MAGIC LEVEL & LIZ, TUDOR TAILOR, Twins by the Lake, Urban Events, VALMAND, VE-KA BRIDAL, VERISAN, Veronesse, VICTOR FOTO VIDEO, Victoria Maksimciuk, VIGGO, VIRAGGO, we do wow events, Wedding Day, WEDDING STUDIO PHOTO-VIDEO, WHITE MANOR, YES EVENTS, Ze Caffe, Zocalo Ballroom / Alchemico, ZOOMA Events& more parte a grupului City Grill, Danielurdea.ro, Photografie.ro

Mariage Fest, 24-26 Ianuarie, la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro și pe Facebook:

Intrarea este C1, cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertatii și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Mariage Fest.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

