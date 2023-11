Cum să eviți cozile de la cel mai mare târg de nunți

Am urmărit îndeaproape pentru voi campania celor de la Târgul Național de Nunți, care au anunțat în urmă cu câteva săptamâni că numărul de vizitatori va fi limitat pentru ediția 10-12 Noiembrie și am încercat să observăm dacă viitorii miri vor reuși în acest context să aibă acces la acest eveniment mult așteptat de către cei care se căsătoresc in 2024.

Organizatorii ne-au anunțat că au reușit să prelungească programul de vizitare. În continuare este bine de știut că toți cei care au reușit să achiziționeze online biletele vor avea acces rapid prin intermediul cozii de tip fast-lane. De asemenea, toți cei care doresc să ajungă la eveniment o pot face neîngrădiți, cu mențiunea ca este posibil să stea la coadă. Însă vestea bună este că mai puteti achiziționa bilete online aici: https://www.mariagefest.ro/tickets.

A 38-a ediție a MARIAGE FEST se desfășoară în perioada 10-12 Noiembrie la Palatul Parlamentului.

ACCES la eveniument:

Mariage Fest, ediția cu numărul 38 va avea loc în perioada 10-12 noiembrie 2023 la Palatul Parlamentului, iar accesul vizitatorilor se face prin poarta C1 (colț cu Parcul Izvor), cea principală, situată la intersecția dintre Bdul Libertății și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: MARIAGE FEST.

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului.

PROGRAM TÂRG:

Mariage Fest este deschis pentru publicul vizitator după acest program:

Vineri, 10 noiembrie, 12:00-19:00, ultima oră de acces 18:00

Sâmbătă, 11 noiembrie, 10:00-19:00, ultima oră de acces 18:00

Duminică, 12 noiembrie, 10:00-18:00, ultima oră de acces 17:00

Am aflat pentru cititorii noștri ce au pregătit organizatorii si furnizorii prezenți la această ediție a târgului, ce dă practic startul oficial pentru sezonul de nunți 2024 în România:

OFERTE EXPOZANȚI

Domeniul cu Cireși nu este ca orice altă locație de evenimente. Situat în mijlocul naturii, având propria pădure și fiind înconjurat de o livadă de cireși, acest loc te surprinde la fiecare pas, prin eleganță, lux și rafinament.

Viggo - An de an, peste 5000 de miri păşesc cu încredere spre altar în ţinute

Viggo. Poziţia de top în preferinţele acestora se câştigă prin dedicare, iar atenţia pentru detalii este vizibilă prin cea mai complexă colecţie de ceremonie.

Stil Diamonds - pe lângă perechea perfectă de verighete realizată în atelierul STIL Diamonds, te invităm să descoperi bijuteriile din colecția Bridal STIL Diamonds, piese din aur, încrustate cu cristale sau diamante.

Atelierul de Creație by IONELA BRAN - nu este doar despre tradiție. Ionela nu se teme să experimenteze, să aducă elemente contemporane în creațiile sale, fără să piardă esența autentică a portului românesc.

Buftea Events - Pe malul lacului din incinta Studiourilor Buftea, există 10 locații desprinse din filme și o echipă tânără, creativă și dinamică, capabilă să dea viață oricărui produs al imaginației în materie de evenimente.

Princess Bride - rochia de mireasă este un element de lux prin definiție, chiar opulenta, deoarece acesta este și scopul, de a epata, de a lasă o imagine de neșters în amintirea ta, a lui și a tuturor ce va sunt alături.

Cabina Foto Sertarul cu Amintiri – s-a pregătit pentru acest sezon cu muuulte accesorii haioase, cât și cu guest book personalizat pentru ca amintirile tale să devină de neuitat.

Caboo Events este aşezat pe malul lacului Pantelimon şi pune la dispoziţie trei saloane cu capacităţi diferite pentru cele mai importante evenimente din viaţa ta.

VMA - pozele sunt amintirile ce rămân vii, de aceea, își doresc să fie alături de voi la cele mai importante evenimente din viata, pentru ca, peste ani să vă puteți întoarce în timp și să resimțiți emoțiile și bucuria nunții/botezului și a altor evenimente importante.

Conacul Filipescu te invită să celebrezi cele mai importante momente ale vieții într-un mod cu totul deosebit, la o distanță de numai 10 minute de București.

Cabina Foto Vintage s-a pregătit pentru sezonul de evenimente care va începe cu OFERTE ATRACTIVE legate de CABINĂ sau OGLINDĂ FOTO, FUM GREU si GHEAȚĂ CARBONICĂ, PLATFORMĂ 360.

Burlesque Events, locul unde fiecare detaliu este atent creat pentru a oferi cadru ideal pentru ziua ta cea mare.

Coriolan - consilierii cu experiență în domeniu sunt pregătiți să vă răspundă la orice curiozitate.

Domeniile Săftica - au organizat peste 1500 de nunți în aproape 20 de ani, însă fiecare a fost uniă.

La Fotozone.ro, pasiunea estea aceea de a capta cele mai frumoase momente din ziua cea mare a vieții - nunta voastră

Traser Gold - O bijuterie elegantă și modernă, care nu ar trebui să lipsească din colecția ta de accesorii

Eveniro - MC just a perfect event

Alina Druta Bridal este mai mult decat un brand de rochii de mireasa - este un brand ce ofera producere couture.

Fiecare eveniment are o poveste unica la Gradina Lahovari.

Creative Light – Mirela și Mihai, fotografi, soț și soție, prieteni, părinți, din 2012 fotografiază cele mai frumoase evenimente din viața oamenilor.

Boeme Events este o firmă de organizări de evenimente, care se ocupă cu închirierea de litere volumetrice luminoase pentru evenimente de tip nuntă/cununie/botez/

Shoteria - oferă consultanță specializată, prezență personalizată pentru evenimentul tău, bar & event management și o divizie de baruri mobile, ce pot fi adaptate nevoilor și tematicii pe care o dorești.

David C. SUITS oferă costume personalizate pentru ceremonii și business, consultanță de stil specializată pentru un look care îți reflectă personalitatea, pantofi custom-made și cămăși la comandă.

Pedros Grande - visul devine realitate în două locații de excepție, create special pentru a celebra iubirea în toată splendoarea ei.

Bloombox - vino sa descoperi oferta cu flori naturale pentru nunta ta din 2024

Lagoo Snagov - evenimentul tău în mijlocul naturii, aflat la 20 de minute de București.

Blue Laguna - capacitate 100-250 persoane, bucătărie proprie și deschidere către Piscina Exterioară

Un ritual străvechi într-o locație modernă și elegantă! Povestea ta de dragoste prinde contur feeric la Hotel Capital Plaza

Salonul de Evenimente Boho - capacitate: 80-120 persoane, bucătărie proprie pentru preparate delicioase, decor în stil Boho, plin de farmec.

Imaginați-vă că faceți schimb de jurăminte în mijlocul pădurii, lumina soarelui ce pătrunde timid printre frunzele copacilor, creând o atmosferă magică ce vă va uimi pe voi și pe oaspeții voștri. Și pentru ca nunta voastră să fie desăvârșită, nunțile de la Pădurile Regale sunt organizate de Bon Mariage.

Alina Vreju Events, wedding planner certificat internațional îți oferă organizarea integrală a evenimentului tău așa cum ai visat.

Vanilla Days lansează un serviciu inedit de personalizare. Începând cu anul 2024, miresele noastre nu doar că vor purta cele mai frumoase sandale, lucrate manual din piele naturală de cea mai înaltă calitate și ajustate pentru a se potrivi perfect pe piciorul lor și își vor putea picta povestea de iubire.

Nunții tale i-ar plăcea la noi! Alege Ramatuelle - în oricare din saloanele noastre și nunta ta va fi una ca-n povești.

Este momentul tău să strălucești, așa că relaxează-te și bucură-te de ziua ta cea mare la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Împărtășește-ți visul, iar organizatorii noștri de nuntă îl vor realiza cu măiestrie.

WEDDING DAY DRESSES & FLOWERS - Bucură-te de momentele speciale din viața ta în salonul nostru de vis! Aici vei gasi o selecție spectaculoasă de rochii de mireasă create cu grijă și pasiune de designerii noștri talentați.

În cei 6000m2 de padure, Boho Forest vă pune la dispoziție un cadru perfect integrat în natura de până la 300 de persoane, complet acoperit, o zonă special amenajată pentru ceremonii, multiple zone de lounge și un cort de Glamping dedicat mirilor.

Vă așteptăm la târgul de nunți Mariage Fest pentru a vă prezenta o varietate de modele de verighete lucrate 100% manual în România. Atelier Sebastian Gold

Hard Rock Cafe București este o locație celebră pentru atmosfera sa vibrantă și concertele live. Cu o sală spațioasă, decorată cu obiecte de colecție care amintesc de legendele muzicii, restaurantul oferă un cadru unic pentru evenimentele speciale.

BRIANA EVENTS - la numai 15 minute de București am creeat o oază de verdeață cu 2 saloane Hight Class in Dobreni, Giurgiu.

Echipa Anelys vă așteaptă cu cele mai elegante și rafinate rochii de mireasă, pregătite să vă ajute să vă transformați visul în realitate.

Cotroceni Ballroom este una dintre cele mai bine poziționate săli de evenimente din București, într-un cartier istoric și romantic de mare prestigiu.

Snagov Club îți oferă cadrul perfect pentru amintirile unor petreceri de neuitat. Farmecul natural al lacului și al împrejurimilor, decorul somptuos al Pavilionului de pe Lac și al pontonului adiacent, eleganța festivă, intimitatea si efervescența din jurul piscinei-bar sunt tot atâtea decoruri dintre care îți poți alege pe cel mai potrivit, în funcție de amploarea și tema evenimentului dorit.

iar lista cuprinde peste 200 de expozanți...

PREMII SI MOMENTE OFERITE DE CĂTRE ORGANIZATORI

1. Sesiune specială de Black Friday cu zeci de rochii reduse chiar și pâna la 90% si chiar o rochie oferită GRATUIT de Luada Style, pe care trebuie doar să o găsiți printre celelalte rochii reduse. În premieră VIGGO FASHION participa la aceasta sesiune specială cu ținute reduse subtanțial, detalii chiar la târg.

2. PREMIUL CEL MARE - un set de verighete custom-made în valoare de 5.000 euro, oferite de brandul Imimi. Extragerea va fi publicată duminică 12 noiembrie, ora 16:00 direct pe scena Mariage Fest

3. Degustări gratuite de înghețată thailandeză, brânzeturi, prosecco, vinuri, candy bar, shoturi, etc.

4. Prezentări de modă pe toată durata celor trei zile

5. Premii oferite pe scena Mariage Fest de către expozanții prezenți

si muuuulte altele, pe care le veți descoperi direct la eveniment

Pentru detalii program și expozanți, verificați pagina oficială www.mariagefest.ro, precum și paginile Social Media.

