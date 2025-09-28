Un bărbat a murit din senin în timp ce dansa cu mireasa la propria nuntă. Unde a avut loc tragedia

Momentul tragic în care un mire s-a prăbușit și a murit în brațele noii sale soții în timp ce dansau împreună la nunta lor, în Egipt, a fost surprins de camerele video, relatează The Sun.

Cuplul petrecea cu cei dragi când mirele s-a prăbușit brusc la pământ. Filmările îl arată întins jos, pe spate, în timp ce oaspeții se grăbeau să-i acorde primul-ajutor, conform publicației citate.

Chiar înainte să cadă, acesta flutura un baston Saidi, practic recuzită pentru un dans tradițional originar din folclorul egiptean, adesea interpretat la nunți și alte ocazii speciale, în timp ce mireasa ținea prăjina asortată.

Muzica și râsetele au fost înlocuite de țipete, în timp ce localul unde se desfășura nunta era cuprins de haos.

Din păcate, Ashraf nu a putut fi resuscitat. Medicii au confirmat ulterior că a murit în urma unui atac de cord.

„Plin de viață”

Vestea morții lui Ashraf s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare, iar omagiile au venit în număr mare.

Prietenii săi l-au descris ca fiind „plin de viață” și „entuziasmat de viitorul său”.

Cei îndoliați își amintesc că i-au sărbătorit logodna chiar cu o zi înainte. „Dumnezeu să aibă milă de el și să-i dăruiască un loc în imensitatea paradisului Său”, a scris o persoană, potrivit Libertatea.

Moartea șocantă a lui Ashraf vine după ce o asistentă medicală bosniacă în vârstă de 26 de ani a murit după ce a intrat în comă la propria nuntă.

Adna Rovčanin-Omerbegović, influencer și asistentă medicală, s-a prăbușit în timpul nunții sale din 13 septembrie. În timp ce era supusă tratamentului medical, ea a intrat în comă. Din păcate, tânăra a murit două zile mai târziu.

