Cât a ajuns să coste o formație care cântă la nuntă: "Prețul m-a cam șocat"

Scumpirile din ultima perioadă au afectat și costurile suportate de cei care au evenimente importante în familie. Tinerii care fac pregătiri pentru căsătorie își iau măsuri de precauție și se interesează din timp de evoluția prețurilor pentru a face estimări cât mai corecte.

Este cazul unei tinere care a relatat în mediul online că a rămas șocată de oferta primită de la o formație care ar urma să cânte live la eveniment. Aceasta a încercat să afle cât au plătit alții pentru servicii de acest gen.

"Sunt paralelă cu prețurile și nu am idee cât costă. Am cerut o ofertă unei formații și prețul m-a cam șocat. Voi cât ați dat pe muzică pentru nuntă?", a întrebat aceasta pe Reddit.

"Nu mai bine nu mai faceți petrecerea și băgați banii aia în luna de miere?"

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns cred că prețurile pentru astfel de servicii sunt foarte mari. Cei care au ales să le plătească au le-au aflat, le-au menționat în comentarii.

"Așa m-a șocat și pe mine acum câțiva ani. De aia am mers pe varianta DJ...la o zecime de preț, probabil."

"Tipii ăștia mi-au oferit și dj pe toată perioada evenimentului. Plus prestația lor. 3 seturi de câte 45 de minute fiecare pentru 6000 euro cu lumini, sonorizare tot ce e nevoie, în fine", a precizat autoarea postării.

"Nu sunt foarte familiară cu prețurile formațiilor, am fost la o nuntă în Constanța în 2023 și am înțeles că ar fi dat 5000 euro parcă, formație care a cântat de la început până la sfârșit, pauze doar când luau masa, plus ceva dansatoare de cabaret (2 sau 3 numere au avut fetele, au dansat și cu lumea, întrețineau bătrâneii). Asta am auzit de pe acolo, nu am întrebat mirii. Pentru doar 3 prestații de mai puțin de o oră mi se pare în orice caz enorm. Pe aici cel puțin formația îți cânta toată noaptea. Noi pe dj botez sub 100 persoane am dat în jur de 1300 lei plus meniu."

"Am avut un laptop conectat la boxele deja existente în locație"

Alții se referă la soluțiile ieftine sau chiar gratuite pe care le-au găsit.

"DJ ar trebui să fie mulți sub 1000 eur. Cu ceva noroc se găsesc și la 500-600 eur."

"La mine: zero.

Am avut un laptop (personal) conectat la boxele deja existente în locație. Playlist făcut de mine pe Spotify cât să țină toată noaptea.

Nuntă relativ mică (circa 50 de persoane) într-o locație drăguță."

"Am fost în oct 2023 la o nuntă. 5500 euro au dat pe formație. Nu șțiu, dar nu concep să dai atâția bani pentru o seară. Plus 470 lei meniul/persoană = 16920 euro (180 de persoane au avut) plus 1500 fotograful, plus 1500 rochia deja îs 25420 euro! Au mai avut candy bar și niște acrobați și nu știu dacă băutură e separată însă 25k euro lol nu ms, mai bine îmi iau un apartament.

Edit: în rate apartamentul și ăla să fie avansul."

"Ia-ți DJ. Nimănui nu îi place să asculte o formație de nuntă care cânta numai cover-uri obosite. Asta cu formație de nuntă e că îți e frică să nu zică rudele că vai, nu ai avut formație?! Caută un DJ bun și o să întrețină atmosfera mai bine decât orice formație găsești tu.

Am fost la multe nunți (am 4 perechi de fin) și doar la o singură nuntă cu formație mi-a plăcut muzica, dar formația aia chiar a fost scumpă. În rest, nimic. Doar voci obosite și instrumentiști fără talent.

Pe când, am fost la cel puțin 4 nunți doar cu DJ, în care efectiv, muzică a rupt, și i-a ridicat în picioare pe toți, inclusiv pe toți bunicii veniți de la țară. Una e să asculți melodia originală aleasă bine de un DJ care citește publicul, alta e să asculți Karaoke.

Caută un DJ bun și nu te zgârci, că oricum e mai ieftin decât o formație mediocră."

"Fală și mândria se plătesc în Romanistan. Asta e ce să-i faci, trebuie să le faci pe plac la invitați, nu? După aia ce o să zică lumea, te lași așa prejos? Ferească Dzeu dacă vă înțeleg, unii fac și împrumuturi prin bănci că să aibă nuntă pe care nu și-o permit (nu mă refer la ține). Asta e ce să facem, ne conformăm trend-ului idiot să nu cumva să rămânem mai proști. Succes și nu uitați să va treceți separat cât a dat fiecare în parte să știți cât dați și voi, că deh, e afacere, numai nuntă de plăcere nu. Doamne ajută!"

"Dj 1200lei, singura nuntă în care au dansat babele non stop, am fost la 14 nunți cu formație 80% lumea dansa maxim 2 melodii apoi stăteau cu orele la masă."

5000 de euro solist și solistă

"5000 euro Solist și solistă + 5 instrumentiști și vin și pentru tradiții acasă, cam scump în opinia mea dar am avut pe cineva specific în minte. Am găsit și la 3000 de euro o formație mai mică dar care sincer își făcea treaba bine.

500 euro DJ cu sonorizare și lumini. Prețuri pentru 2025"

"Am fost vara asta la 2 nunți, una fără formație (playlist) făcut de cuplu, superb, lumea a dansat toată ziua și seara și a doua cu formație de 7000 de euro, ceva mai trist nu am văzut, numai piese triste de zici că lumea era la înmormântare, foarte rău."

"12500 lei, formație talentată, tânăra cu chef de viață și muzică. Aveau inclus și dj în acest preț. În 2023. Dar am primit de la alte formațîi oferte între 3000 și 9000 euro."

"2023, 9000 de euro formație, 800 de euro, dj"

"5400 euro - band 3/4 reprize, dj, scenă, sunet, lumini (veniți din buc în cj) + cazare. Nuntă a fost vara anului trecut (2023), contractul l-am negociat în iarnă anului dinainte (2022/2023)".

