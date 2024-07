Cum refuzi o invitație la nuntă. "Cu foarte puține detalii, nici măcar nu mint"

În această perioadă, cheltuielile românilor se concentrează în principal pe vacanțe și participarea la nunți. Mulți alocă bugete semnificative pentru călătorii, preferând destinațiile din tară sau din străinătate pentru relaxare. În același timp, participarea la nunți implică niște costuri considerabile pentru daruri, ținute elegante și, uneori, transport și cazare.

Unii ar vrea să evite să participe la nunți, dar nu știu cum să refuze. Subiectul este de interes și în mediul online.

O româncă a deschis o discuție pe această temă pe Reddit, dornică să afle cum fac alții în astfel de situații.

"Pentru că tot e sezonul nunților, voi cum refuzați o invitație?"

"O să încep prin a spune că mie și partenerului meu nu ne place să mergem la nunți, mergem doar la cele din familie sau prieteni foarte apropiați.

Azi am primit invitație de la o colegă de birou. Toată echipa pare încântată să participe. Eu nu o să vreau să fac asta. De obicei, la alte cunoșțînțe băgăm scuză că sunt plecată în concediu atunci, dar aici nu merge scuză asta, pentru că nuntă e vineri și fiind colegii implicați, o să vadă că nu am concediu și că nu plec nicăieri.

Voi, cei care refuzați evenimentele, inventați scuze sau pur și simplu spuneți că nu puteți participa?", a întrebat tânăra pe Reddit.

“Colega mea a invitat toată echipa (adică aprox 10 oameni). Eu cu ea mare tangențe nu am. Adică ne înțelegem ok profesional, dar atât. Dar restul colegilor lucrează de mai mulți ani împreună și sunt mai prieteni. Eu am încercat să evit să mă împrietenesc prea tare cu cineva. Socializez cât să nu par antisocială”, a adăugat autoarea postării.

"Îmi pare rău, dar nu pot ajunge"

în comentarii, aceasta a primit mai multe soluții de la utilizatori. Unii îi recomandă variante simple de refuz.

“Eu dau cât mai puține detalii: Îmi pare rău, dar nu pot ajunge. Apreciez foarte mult invitația. Vă doresc distracție maximă și o viață minunată împreună”.

“De ce simți nevoia să te justifici? Sunt timpul și banii tăi! Eu tocmai de asta nu am vrut nuntă mare (până în 100 pers).

Am ex-colegi de școală care au vrut nuntă mare, 300-400 pers, și apoi 10 ani după nuntă au băgat toate verile în fiecare weekend numai nunți, și 2 pe weekend.

Din punct de vedere financiar nu ieși în pierdere să zicem, dar dpdv al timpului pierdut NU merită mai ales că multe nunți se țin noaptea.”

“Cu foarte puține detalii, nici măcar nu mint: Mulțumim de invitație, dar nu o să putem ajunge. Petrecere frumoasă! Dacă mă ia cândva entuziasmul, adaug și "Aștept să văd poze!"

“Am făcut nuntă, doar la primărie și biserica. Am invitat doar familia apropriată și nași. Am zis clar că nu vrem daruri și nici obligații, nu e nuntă cu scop de a face profit. Asta că să ne permită pe viitor să zicem: "Nu venim, nu ne plac petrecerile".

"Mi-am pregătit părințîi de muuulți ani pentru asta"

“Eu mi-am pregătit părinții de muuulți ani pentru asta. I-am avertizat că dacă merg la nunți ca să adune obligații pentru mine o să fie strict pierderea lor financiară, că eu nu o să fac nuntă și dacă o să fac, nu o să fie cu Măriuca vecină de la bloc de acu 20 de ani și Marilena colegă lor de la contabilitate...“

"E majoratul unui verișor"

"Din păcate nu pot participa, mulțumesc pentru invitație." Dacă persoană respectivă are bun simt nu o să ceară detalii. Dacă totuși e bătută în cap să ai un răspuns de rezervă pregătit "E majoratul unui verișor", "E ziua mamei mele", "mai am o nuntă în seara aia"(asta o recomand cu căldură etc).

Apropo de colegi, câțiva o să își găsească scuze atunci aproape. Toți sunt super interesați la început și după îi vezi cum se sucesc. Oricum persoană care te-a invitat o să te țină minte pentru refuz. Deci resemnează-te cu ideea și nu îți bate capul prea mult. Deja nu ai altă varianta decât să te duci sau să bagi o scuză și să îți asumi.”

“De când a devenit lumea așa fricoasă în a spune “nu” la orice? De ce orice invitație are nevoie de un răspuns negativ cu o justificare agățată?”

“Și eu eram sincer, dar turmă apreciază mai mult o minciună frumoasă. Dacă ești numai zâmbete nu dau 2 lei, dar te consideră un coleg ok. În secundă în care nu-și fac ei filmul trec direct la ura.”

“Mulțumim pentru invitație, atât. Dacă te sună să confirmi, spui că nu vei putea ajunge. Nu trebuie să mergi undeva unde nu te simți bine”.

"Oamenii au tot felul de probleme pe care nu sunt obligați să le spună”

“Cel mai bun mod de a refuză orice este să fii scurt și la obiect. „Mulțumesc, dar nu pot. Distracție plăcută și casă de piatră!”. Cea mai mare greșeală e să te lansezi în explicații, justificări, să ceri omului pe care îl refuzi să îți confirme că înțelege și că nu s-a supărat. Nu tati, refuzi natural și frumos, ca și cum ai face cel mai normal lucru din lume, o să vezi că nu se supără nimeni.”

“Invitațiile vin de obicei cu o mențiune la sfârșit să confirmi la nr de telefon.

Pur și simplu poți să nu confirmi.

Dacă te sună, le spui că din păcate nu poți, și bagi (sau nu) vreun motiv - poți spune că aveai planuri dinainte pentru altceva, dar nu e nevoie să dai motiv.

Pe noi acum niște ani (deja cam mulți: ( ) niște prieteni (nu extraordinar de apropiați dar totuși prieteni) ne-au refuzat fără explicații prea multe și suntem încă prieteni, au spus că "a apărut ceva neprevăzut". Cred că a fost problema de bani, dar nu am insistat - n-au putut nici ei să ne spună n-am insistat nici noi, oamenii au tot felul de probleme pe care nu sunt obligați să le spună.”

