"Nu sunteți invitați". Felicitarea ciudată trimisă de un cuplu de tineri care se pregătește de nuntă

O mireasă și un mire au luat prin surprindere un membru al familiei după ce i-au anunțat pe cei care nu se află pe lista de oaspeți de la nunta lor că nu sunt invitați.

Membrul familiei, un văr, a împărtășit reacția sa la vestea surprinzătoare într-o postare recentă de pe Reddit, explicând că cuplul plănuiește o "nuntă mică în grădină" într-o locație aflată la cinci ore distanță de locul în care locuiește fiecare și a ales să păstreze lista de invitați mică, din cauza bugetului lor restrâns.

Pentru toți cei dragi care nu se află pe lista de invitați, mirele și mireasa intenționează să trimită felicitări prin care să îi informeze că se vor căsători în curând și să scrie: "Sunteți în inimile noastre în această zi specială", potrivit postării membrului familiei.

"Ceea ce nu înțeleg este de ce să trimită asta ÎNAINTE de nuntă. Ar avea mai mult sens DUPĂ", a scris el.

În ceea ce privește persoanele care primesc invitații, acestea vor fi rugate să își suflece mânecile și să contribuie la organizarea recepției, potrivit postării membrului familiei.

"Am primit un mesaj în care mi se spune că "fiecare are un rol de a ajuta la organizare. După ceremonie, nuntașii vor pleca pentru a face poze, iar invitații vor aranja mesele pentru recepție", au împărtășit ei. "Am fost șocat. Nu au întrebat niciodată dacă oamenii sunt dispuși să facă asta, de parcă ar fi dictat ce să facă."

Postarea Reddit a adunat mai mult de 100 de comentarii, majoritatea oamenilor fiind de acord că acțiunile miresei și mirelui sunt nepotrivite, scrie people.com.

"Întotdeauna caut scuze să nu merg la o nuntă, iar aceasta ar fi un jackpot", a scris o persoană.

O altă persoană a glumit că membrul familiei ar trebui să trimită propria felicitare miresei și mirelui cu mesajul: "Dragă verișoară, deși ești în inima mea în ziua ta specială, îmi pare foarte rău că nu voi putea ajunge. Voi călători în Antarctica timp de câteva luni pentru a număra de câte ori se înmulțesc pinguinii înainte de a depune ouă. Felicitări!"

"Sunt perfect acceptabile anunțurile de nuntă, care au un aspect asemănător invitației, dar care precizează pur și simplu că SUNT căsătoriți și data etc.", a spus o persoană. "Cu toate acestea, acestea sunt trimise numai după nuntă, fără a include alte informații."

Câteva persoane au sugerat chiar că felicitările ar putea fi o încercare voalată de a solicita cadouri.

"Au trimis felicitările în speranța de a obține bani și cadouri. Folosesc scuza "ca să știe că ne gândim la ei" pentru a ascunde faptul că este vorba de o solicitare de cadouri", a susținut un comentator, în timp ce un altul a fost de acord: "Felicitarea "nu sunteți invitați" dă impresia că sunt la vânătoare de cadouri suplimentare. De prost gust”.

