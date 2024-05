Nuntă de coșmar. Descoperirea-șoc făcută de un tânăr despre soția sa, la două săptămâni după ce s-au căsătorit

Un tânăr de 26 de ani din Indonezia a trăit șocul vieții sale după ce a decis să se căsătorească.

El și-a cunoscut viitoarea ”soție” pe internet. Au comunicat o vreme online și, când a văzut-o prima dată, s-a îndrăgostit pe loc, potrivit La Vanguardia.

”Femeia”, care s-a prezentat drept Adinda Kanza Azzahra, a acceptat să îi devină soție, cerându-i să organizeze doar ceremonia religioasă sub pretextul că ar putea avea probleme cu documentele, întrucât mama îi murise, iar de tatăl său nu mai știa nimic de multă vreme. În plus, a mai susținut și că nu are rude pe care să le invite la nuntă.

Tânărul îndrăgostit i-a făcut pe plac, organizând o ceremonie discretă în satul său natal, în Wangunjaya, oficiată de liderul religios local și cu o zestre de doar 5 grame de aur.

Proaspăta ”soție” a continuat însă să-și ascundă fața cu un văl islamic, chiar și în prezența soțului ei, refuzând să socializeze cu familia și prietenii lui și amânând consumarea mariajului seară de seară, sub diferite pretexte, potrivit PROTV.

Toate aceste lucruri au creat suspiciuni, iar tânărul a început să caute tot mai multe detalii despre femeie, descoperind că tatăl său încă trăia.

Șocant a fost însă când a descoperit, la 12 zile de la nuntă, că Adinda era, de fapt, bărbat.

După aflarea adevărului, familia tânărului a informat autoritățile. Dusă la secție, falsa mireasă, identificată în mod oficial cu inițialele ESH, a recunoscut totul, spunând că a pus la cale planul de a se deghiza în femeie pentru a obține cât mai mulți bani de la „soț”. Ulterior, avea de gând să dispară.

Acum, riscă până la 4 ani de închisoare.

