Scandal după nuntă pentru că sarmalele nu au ieșit la numărătoare: "Ne-a mai și luat din ele. Am rămas toți flămânzi" VIDEO

O petrecere de nuntă care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute într-o pensiune din Orlat, Sibiu, s-a transformat într-un scandal între miri și gazde.

Mireasa supărată a relatat că petrecerea ei de nuntă, care a avut loc sâmbătă, 20 august, la o pensiune din zona Orlat, a fost sub așteptări.

Când au ajuns la pensiunea rezervată pentru petrecere, nuntașii au descoperit că atât mâncarea, cât și condițiile nu sunt cele stabilite cu proprietarul locației.

„Am dat 2.500 lei pentru 16 meniuri, și când am ajuns acolo erau doar patru platouri”, a declarat mireasa pentru oradesibiu.ro.

”Nici numărul sarmalelor nu a fost cel pe care l-am stabilit. Ba mai mult, gazda – proprietarul pensiunii – ne-a mai și luat din ele. Ne-a zis: << Am vrut eu să le iau, să vă pară bine că aveți ciorbă! >>.

Am dat prima dată pentru petrecere 500 lei avans, acum o lună. În data de 16 august am mai dat 1500 lei, iar pe 20 seara, la petrecere, după miezul nopții, i-am mai dat 500 lei, dar am rămas toți flămânzi. Am depus plângere la Poliție și urmează să depun și la Protecția Consumatorului”, a spus mireasa indignată.

Proprietarul pensiunii din Orlat unde s-a ținut nunta a spus că nu a greșit cu nimic.

„Nu este adevărat ce spune doamna. Dânsa m-a sunat de vreo opt ori să-mi tot ceară să modific porțiile – le-am modificat. Un platou este pentru patru persoane. A vrut să mă țepuiască să nu îmi mai dea ultimii 500 lei. Da, am luat sarmale pentru că erau în plus și nu le mai mânca nimeni. Eu am servit pe toată lumea frumos și nu am amenințat pe nimeni cu nimic”, a declarat proprietarul.

Ads