Români care socializează cu forța la nunțile "fără semnal" la telefonul mobil. Cum arată meniul "fără porc, fără grăsimi trans, fără monoglutamat"

În plin sezon al nunților, românii relatează în mediul online situațiile neobișnuite la care sunt martori în timpul ceremoniei sau la petreceri.

Astfel, un român a relatat că a fost invitat la o nuntă unde nu a avut semnal la telefonul mobil. Potrivit acestuia, de vină ar fi fost un bruiaj, iar scopul, socializarea invitaților.

"Ați fost într-o locație cu semnal bruiat?"

"Ați fost vreodată la o nuntă unde e bruiat semnalul? Mi se pare incredibil, nu am mai pățit așa ceva.

Sala de nunți imensă, vreo 600 invitați, no signal înăuntru, pentru ca oamenii să socializeze și să nu stea pe telefoane.

Ați fost într-o locație cu semnal bruiat?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Poate e rețeaua mult prea încărcată"

Cei care au comentat pun l îndoială că ar fi vorba de bruiaj, unii cred că mai degrabă problema a apărut din cauza numărului mare de invitați.

"În primul rând e foarte ilegal bruiatul de semnal."

"Bruierea activă prin emiterea semnalelor radio, da. Să folosești o plasă de metal (în loc de plasticul uzual) sub tencuiala pereților nu este ilegală."

"Poate e rețeaua mult prea încărcată pe 4G/ dacă ai android fă trecerea din setări la 3G și ar trebui să ai semnal. La festivaluri/stadion eu stau pe 5G și pe 4G nu am semnal deloc."

"A zis șeful de sală că au bruiat să discute lumea"

"Șase sute de invitați? Oau, super intim. Că și cum m-aș băga în vorbă cu străinii la un concert."

"Cum se va apela la 112 la dimineață, când va începe scandalul?"

"Au zis clar că e bruiat intenționat? Cel mai probabil nu sunt au semnal puternic în zona respectivă, foarte probabil în Maramureș, și de la numărul mare de telefoane să nu te poți conecta la rețea."

"E semnal peste tot în jur 4G. A zis șeful de sală că au bruiat să discute lumea mai mult la mese și să nu stea pe TikTok/FB", a răspuns autorul postării.

"Dacă bagi 600 persoane în același loc, rețeaua de telefonie mobilă nu face față pe acel segment, nu a fost proiectată pentru numărul simultan de utilizatori. Fiecare celulă are un număr limitat de canale disponibile simultan, de-asta merge și nu merge netul uneori. Și când e coadă pe DN1 sau pe autostradă e fix la fel."

"Numai pe la concerte sau stadioane mari rămâi fără semnal că îs prea multe telefoane, dar la nuntă în zone mai circulate e ciudat, dar am fost și la nunți fără de semnal și a fost bine, că nu am avut timp de telefon, ci am băut și mâncat și stat de vorba cu nuntașii."

"E pentru aia divorțați să nu-și sune foștii soți după ce beau un pahar de vin mai mult."

"Fără porc, fără grăsimi trans, fără monoglutamat"

Altcineva a relatat o altă situație neobișnuită legată de meniu.

"Am fost la o nuntă unde mirii erau "fără porc, fără grăsimi trans, fără monoglutamat, etc" și ne-au dat să mâncăm 1 cartof fiert tăiat în două, niște morcovi sote și un piept de pui fără niciun gust, cam talpă, nu știu dacă era la grătar sau la cuptor.

Am avut ocazia chiar să vorbesc cu mirii în aceeași săptămână și am avut o discuție în care le-am zis că e foarte arogant să obligi pe alții să facă ceea ce tu consideri că e bine pentru ține, mai ales când o fac plătind.

Dacă te încălzește cu ceva, au avut o viață destul de nefericită, pentru că, dacă nuntașii le-au acceptat ifosele în ziua nunții, viața le-a arătat că nu e o atitudine câștigătoare. Bineînțeles, că dacă ii întrebi, în special pe ea, îți va explică cum oamenii sunt proști și ignoranți și ăla este motivul pentru toate necazurile."

