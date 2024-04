Tânăr exasperat de banii cheltuiți pe nunți. "De ce sunt sumele astea enorme? De ce nu se poate aduce un cadou simbolic?"

Cu prețurile în creștere și salariile care nu țin pasul, mulți români se străduiesc să facă economii și să renunțe la cheltuielile care nu sunt absolut necesare.

Unii tineri se plâng de sumele importante pe care trebuie sa le aloce periodic pentru nunți.

Este tema de discuție deschisă de un tânăr în mediul online. Acesta a menționat că a primit deja mai multe invitații și a precizat cât l-ar costa dacă ar merge la toate.

"Dacă merg la 4 nunți anul asta, aș da minim 10 000 de lei"

"M-au invitat câteva persoane la nuntă, anul asta. Mă uit și eu stânga-dreapta și aflu că ar trebui să dau cam 2.000 de lei de cuplu.

Dacă merg la 4 nunți anul asta, aș da minim 10.000 de lei, cu tot cu alte cheltuieli de genul taxi, haine etc.

Întrebarea mea este: de ce sunt sumele astea enorme la nunți? De ce nu se poate aduce un cadou simbolic sau o suma de bani care să nu fie mai mare decât salariul minim pe economie.

Cu 10 000 de lei poți să îți faci o vacanță pe cinste, să îți renovezi bucătăria, să îți cumperi ultima scula de televizor etc.

Aș vrea să fiu alături de persoanele respective, dar simt că e o cheltuială prea mare pentru un asemenea eveniment, mai ales că la o nuntă abia schimbi 2 vorbe cu mirii, că în rest sunt mereu pe fugă.

A fost cineva la nunți unde nu se cheltuie bani căcălău? Sau cum rezolvați situația în care ați merge la cineva la nuntă, dar darul de nuntă e prea mare pentru voi", a scris acesta pe Reddit.

"Nunțile au fost și sunt făcute pentru bani"

În comentarii, unii explică fenomenul sau cum gestionează ei aceste situații.

"Eu am o nuntă în august, am zis că punem 1500 - noi nu vrem să facem nuntă, deci la noi la nuntă nu va veni nimeni - în general sumele sunt mari pentru că nunțile au fost și sunt făcute pentru bani. E o petrecere în urmă căreia - dacă nuntașii au noroc au avans de o casă sau un teren, sau de vacanță aia de 2 luni în Filipine pe care și-o doresc de mult.

Am văzut și avem și noi nunți cu cadouri simbolice, dar sunt mici. Până în 30 oameni și în general doar familia.

Nu trebuie să mergi la nunțile unde ai invitație. Nu este o obligație."

"E complexă situația.

Persoane?? Prieteni? Colegi de muncă? Familie îndepărtată? Familia ei? Familia ta? (și ăștia la rândul lor se împart în "de suflet", "apropiați", "de complezență", "abia ne salutăm")

Eu am conceptul că dacă sunt "persoane pe care le cunosc, din complezență" - refuz invitația.

Dacă sunt "persoane apropiate" (prieteni sau colegi de muncă sau neamuri) - particip și cadoul e de obicei 1.5 X meniu.

Dacă sunt "persoane de suflet" (familie, prieteni sau colegi de muncă - am foarte puțini spre deloc în categoria asta - cred că îi număr pe o mână) - participi și cadoul e 2.5-3 X meniul, pentru că îmi sunt foarte dragi și vreau să îi susțin cum pot (la rândul meu mă pot baza pe ei în multe situații, ne leagă multe și mulți ani).

Într-adevăr, eu sunt de modă veche și încă în mintea mea consider o nuntă un eveniment important/intim în viața cuiva și nu îl consider că o obligație socială".

"Am făcut nuntă doar cu părinții, frații și surorile. Soacra s-a supărat că nu am chemat toți datornicii ei, dar aia e. Tată s-a supărat și el că nu am chemat alaiul de neamuri. Mama nu s-a supărat că ea e mai modernă și pragmatică în gândire. Pe lângă asta, nu ne-am dus la nunțile altora. Am strâns bani, am trăit destul de frugal și ne-am făcut casă. Și de acum încolo, să se supere cine o vrea."

"Obiceiul ăsta cu nunțile este o formă de țeapă"

"Românii sunt o nație de profitori și țepari și hoți. Obiceiul ăsta cu nunțile este o formă de țeapă.

Mirii în loc să facă o petrecere pentru ei și invitați, se gândesc doar să se îmbogățească și să-și facă mașini, case cu banii din plicuri.

Familiile vor să se fălească la ăia din sat.

Invitații vor să bage în ei ca sparții și să bea, da să nu plătească nimic, dacă se poate.

Mizeria de a ține cont cine a fost când, cum și obligații de neam prost, eu am venit la nuntă ta, deci vii și tu la nunta mea, să scot pârleala.

Dacă te căsătorești, faci nuntă pentru tine și o oferi prietenilor, este un party, te distrezi și te simți bine. Nu stai să te uiți la bani. Nu faci o afacere din asta, nu aștepți să ieși pe plus. Este ca o petrecere de zi de naștere.

Dacă ești invitat, te duci la nuntă că îți place, nu de obligație. Dacă nu îți place, refuzi. Dacă îți place, ar trebui să dai ceva bani numai dacă vrei, nu obligat. Mai mișto ar fi un cadou, părerea mea."

"Ajungi să plătești pentru nuntă între 22.000-25.000 euro"

Cineva a făcut calcule pentru cheltuielile cu organizarea unei nunți.

"89 euro meniul x 150 invitați =13.350 euro 5000 euro formația 1600euro fotograf 1500 euro cabina poze + camera 360 1000-1500 euro candy bar 700-1000 euro aranjamente florale, mărturii, etc. 700 euro ținută ginere (full) 800 euro ținută mireasă 200 euro păr și machiaj mireasă 50 euro aranjat ginere 150 euro invitații de nuntă.

La care se adaugă în funcție de locație, transportul/cazarea invitaților din alte localități încă 450-500 euro.

Și ajungi să plătești pentru nuntă între 22.000-25.000 euro.

Asta înseamnă că pentru a ajunge la un nivel de break-even, darul de nuntă venit de la o familie de 2 persoane trebuie să fie de minim 320 euro.

Costurile de mai sus sunt de la nunta mea, făcută anul trecut".