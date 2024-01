VEȘTI IMPORTANTE pentru cei care se căsătoresc în 2024 sau 2025

Oficial sezonul nuntilor de anul acesta incepe VINERI, 26 ianuarie, la Palatul Parlamentului, cand are loc cel mai mare targ de nunti din Romania, Mariage Fest – Targul National de Nunti al Romaniei.

Am aflat in premiera pentru voi cateva detalii legate de acest eveniment, de la care e bine sa nu lipsiti daca va casatoriti anul acesta:

In premiera in Bucuresti si pe scena Mariage Fest are loc PRIMUL WEDDING WORKSHOP sambata, 27 ianuarie, intervalul 11.00-13.00, unde vei afla de la profesionistii domeniului tips&tricks pentru nunta ta (detalii si inscrieri chiar pe pagina Mariage Fest, locurile fiind limitate. Va tinem la current saptamana viitoare cu numele celor care vor prezenta pe scena produsele si serviciile lor, dar in special sfaturile lor extrem de utile.

Idei in premiera pentru nunta

Prezenta unei zone generoase cu degustare GRATUITA de specialitati ce pot fi integrate meniului clasic ori bauturilor de nunta

Maratonul prezentarilor de moda - rochii de mireasa si costume de miri ce vor oglindi colectii de rochii ce Numara 2200 de rochii de mireasa expuse si 1400 de costume pentru ceremonie

Un INEL CU DIAMANTE din PLATINA oferit ca premiu de IMIMI vizitatorilor, ce va fi extras in ultima zi a targului, duminica 28 ianuarie, dintre toti vizitatorii inscrisi la targ

MARIAGE FEST in cifre inseamna:

Editia cu numarul 39

2200 rochii de mireasa

1400 costume pentru miri

50 locatii de nunta

200 expozanti din toata tara

14500 modele de inele de logodna si verighete

21000 modele de invitatii

Lor li se alatura desigur: foto-video, DJ, artisti, aranjamente florale, cabine foto, transport si absolut tot ce iti este necesar pentru nunta ta din 2024, dar si oferte pentru rochii autentice de mireasa, modele inedite de cutiute pentru bijuterii, aplicatii high-tech extrem de utile, s.a.m.d.

Mariage Fest este si despre ultimele tendinte in materie de nunti, asa ca doar aici gasesti la inceput de sezon idei de produse si servicii, ce iti pot face nunta unica.

Si, pentru ca 2024 inseamna multe noutati in viata ta, vei gasi in premiera in zona de Lounge o extensie a meniului clasic de nunta. Mai exact, poti degusta gratuit zeci de specialitati, pe care le veti alatura meniului de nunta: candy bar, inghetata, Cigar Bar, branzeturi fine, Shoteria, prosecco bar, limonada si ciocolata calda, degustare vinuri.

Maratonul prezentarilor de moda debuteaza cu prezentarea speciala de vineri, ora 12.00 si continua pana duminica cu sute de modele lansate in premiera, o adevarata sursa de inspiratie pentru mirese.

Mariage Fest, 26-28 Ianuarie la Palatul Parlamentului, detalii pe www.mariagefest.ro si pe Facebook:

https://www.facebook.com/mariagefest/

Intrarea este C1, cea principala, situata la intersectia dintre Bdul Libertatii si Bdul Natiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se cauta: Mariage Fest.

Parcarea gratuita in incinta Palatului pe la C1, in limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau soferii Uber/Bolt au acces chiar pana la scarile Palatului Parlamentului.