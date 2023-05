WEDDING WORKSHOP - Invitat special Joelle Hassoun, TOP TEN Worldwide Wedding Planners

DUMINICA, 14 MAI, la InterContinental Athénée Palace Bucharest, sala Le Diplomate vom fi martorii unei povesti din America pentru prima oara si in Romania – WEDDINGWORKSHOP.RO

Dezvoltat ca un proiect in premiera si unic in Romania, in colaborare cu Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor (www.afin.ro), evenimentul va prezinta cei mai buni specialisti din industria nuntilor, din toate domeniile, unde, pe langa Tips&Tricks, vor fi demonstratii si degustari.

Daca te pregatesti sa iti organizezi nunta si nu stii cu ce sa incepi, te sfatuim sa participi duminica, 14 mai 2023 intre orele 11.00-14.00, sa ii asculti si sa-i intrebi pe specialistii domeniului tot ce ai nevoie sa afli despre evenimentul tau.

WEDDING WORKSHOP adduce pentru prima oara in Romania:

speakeri cu experiență in domeniu pregatiti sa raspunda la sesiunile de Q&A

aranjamente florale prezentate de catre floristi de renume

designeri rochii de mireasa

creatori costume de ceremonie

artisti make-up cu demonstratii live

nutritionisti

experti protocol

fotografi si videografi

specialist scenotehnice

si, desigur Wedding Planneri

Toate acestea, in compania degustarilor de CheeseBar, inghetata, cafea si multe altele.

La final, vei pleca cu multe informatii pretioase, dar si cu goodie bags continand multe surprize placate si utile pentru tine😊

Programul evenimentului:

10.30-11.00 - Inscriere si welcome coffee

11.00-12.00- Panel de discutii & sesiune Q&A- Prima parte

Moderator: Alin CARAMAN

Speakeri:

Alexandru Bobeica - Atelier Dual (Designer Floral)

Sandra Gatejanu Gheorghe – Expert in Protocol

Eduard Carp – Ambasador Panasonic Romania

Diana Caramaci – Designer Bridal

Iuliana Dabija – Psihonutritionist

Alexandru Graur – Atelier Dual (Creator de frumos)

Cosmina Bucerzan – Director Comercial InterContinental Athenee Palace

12.00-12.30- Coffee break, degustari Chessebar, CandyBar, Liquid Spirits

12.30- 13.30- Panel de discutii & sesiune Q&A- Partea a 2-a

Moderator: Alin Caraman

Speakeri:

Joelle Hassoun – Wedding Planner international cu peste 20 de ani de experienta

Bogdan Sartori – Expert sceno-tehnica

Ana Maria Vasile – Make-up Artist

Cristina Horotan – Senior Wedding Planner

Alexandru Ciucu – Creator de moda

Vlad Hancu – CEO & Co-founder Shoteria

Locurile sunt limitate si confirmarile se pot face doar pana joi, 11 mai, la ora 14.00, sunand la numarul 0790480448.

WeddingWorkshop.ro, duminica, 14 mai.