De la începutul războiului, în urmă cu aproape trei săptămâni, 10.683 de cupluri din întreaga Ucraină şi-au unit destinele, a anunţat Ministerul Justiţiei de la Kiev, potrivit DPA.

"Războiul din ţară continuă, însă viaţa nu se opreşte", a precizat ministerul.

Acesta a adăugat că 10.767 de copii s-au născut în Ucraina din data 24 februarie, ziua invaziei ruse.

TYING THE KNOT: Donning military uniforms instead of a wedding dress and tuxedo, members of Ukraine’s military exchanged rings and said ‘I do’ in front of fellow fighters. pic.twitter.com/8xlULa6m0x