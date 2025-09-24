6 alternative pentru mezelurile procesate, potrivit nutriționiștilor

Fie că este vorba de mirosul bacon-ului la micul dejun într-o dimineață de duminică, aroma care se răspândește de la hot-dog-urile de la un meci sau un platou atractiv, mezelurile procesate sunt tentante și pline de savoare. Ele sunt obținute prin afumare, conservare sau sărare a cărnii sau prin adăugarea de conservanți precum nitriții și nitrații pentru a-i menține proaspeți mai mult timp.

Problema este că un consum excesiv de mezeluri procesate poate fi dăunător pentru sănătate.

Cea mai mare îngrijorare se leagă de riscul de cancer. Potrivit American Institute for Cancer Research, consumul a sub 60 g de mezeluri procesate pe zi poate crește riscul de cancer colorectal cu 16% comparativ cu cei care nu consumă deloc mezeluri procesate.

Aceasta înseamnă echivalentul unui singur hot-dog sau două felii de șuncă, spune nutriționista Liz Weiss. Și nu e doar despre cancer: mezelurile procesate conțin mult sodiu, care poate crește tensiunea arterială, și deseori sunt bogate în grăsimi saturate. Deci, ele reprezintă o problemă și pentru sănătatea inimii.

Nu înseamnă că nu poți să te bucuri ocazional de un hot-dog sau de un platou de mezeluri. Totuși, experții în sănătate avertizează să nu transformi mezelurile procesate într-o parte regulată a alimentației tale. Se recomandă să consumăm foarte puțin, dacă nu deloc, din acestea.

Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la gustul afumat și savuros. Nutriționiștii au găsit tot felul de trucuri pentru a te bucura de aroma cărnii procesate, fără… carne procesată.

Iată alternativele lor preferate:

1. Înlocuiește cârnații tradiționali cu cârnați vegetali

„Cârnații pe bază de plante oferă textura și condimentele familiare ale cârnaților, dar fără nitriți sau fier hemic”, spune Weiss. Aceștia sunt fabricați, de obicei, din proteine vegetale, precum soia sau mazăre, ulei, sare, amidon, condimente și alte arome. Deși în mod tipic nu conțin nitrați sau nitriți, pot avea la fel de mult sodiu ca și cârnații tradiționali. Totuși, sunt considerabil mai săraci în grăsimi saturate și, în funcție de brand, s-ar putea să nu conțină deloc grăsimi saturate.

„La micul dejun, servește-i alături de ouă jumări sau tofu amestecat”, recomandă Weiss. Ea sugerează și prăjirea rapidă la tigaie și adăugarea în paste, preparate la tavă sau boluri cu cereale.

2. Înlocuiește nuggets-urile de pui cu nuggets de tofu

Carnea roșie nu este singura care intră la categoria „mezeluri procesate”. Puiul poate fi, de asemenea, foarte procesat, inclusiv nuggets-urile de pui.

Aici intervine tofu. Este bogat în proteine vegetale sănătoase (aproximativ 22 g pe jumătate de cană!) și conține izoflavone benefice inimii. În plus, se prepară rapid: taie cuburi, presară condimentele preferate, pudrează cu puțin amidon și prăjește la tigaie — și ai o alternativă crocantă și sănătoasă la nuggets-urile obișnuite!

3. Înlocuiește mezelurile cu pui la grătar sau copt

Chiar și un sandwich cu mezeluri de curcan, aparent sănătos, poate conține nitrați sau nitriți. Data viitoare alege o felie de piept de pui la grătar în loc de mezeluri.

Dacă ai timp, prepară-l acasă: „Coace sau gătește puiul la grătar, taie-l subțire și folosește-l în sandwich-uri sau wraps”, sugerează Weiss. Prepară o cantitate mai mare pentru întreaga săptămână, astfel vei avea mereu o sursă de proteină slabă disponibilă pentru un sandwich sănătos.

4. Înlocuiește hot-dog-urile cu ciuperci Portobello la grătar

Textura ciupercilor este adesea descrisă ca „cărnoasă”. Împreună cu aroma lor umami, ciupercile sunt o excelentă alternativă la mezelurile procesate. Portobello sunt ideale: feliază-le și prăjește-le la tigaie pentru a obține consistența crocantă a unui hot-dog, dar cu mult mai multă valoare nutritivă. Pe lângă vitamine și minerale, ciupercile oferă antioxidanți care combat inflamația și prebiotice pentru sănătatea digestivă.

Pentru aroma savuroasă specifică hot-dog-ului, condimentează portobello cu paprika și pudră de usturoi, pune-le într-o chiflă prăjită și servește cu muștar picant și varză murată.

5. Înlocuiește chorizo cu carne tocată condimentată

Chiar dacă eviți mezelurile procesate, poți păstra aroma afumată a chorizo-ului. Prepară rapid o alternativă: sotează carne de vită sau porc slabă cu paprika afumată, chimen, oregano, chili, pudră de usturoi și un strop de oțet din vin roșu. Este delicioasă în supe sau peste legume sotate.

Sau, dacă vrei o variantă rapidă, cumpără chorizo pe bază de plante, cu proteine vegetale și condimente specifice chorizo, dar fără nitrați și grăsimi saturate.

6. Înlocuiți fasolea cu carne de porc cu fasole simplă

Fasolea este bogată în fibre și proteine din plante, fără grăsimi saturate, și ajută la prevenirea creșterii în greutate, diabetului de tip 2 și bolilor de inimă. Totuși, puțini dintre noi consumă cantitatea recomandată de 1½–3 căni pe săptămână.

Fasolea la cuptor poate fi o gustare gustoasă, dar evită variantele din conservă care conțin carne de porc, deoarece sunt procesate. Alege în schimb fasole la cuptor fără carne – este mai sănătoasă și tot la fel de gustoasă.

Trebuie să eviți complet mezelurile procesate?

Mezelurile procesate pot conține sodiu, nitrați, nitriți și grăsimi saturate care cresc riscul bolilor de inimă, spune nutriționista Brannon Blount. În plus, nitrații și nitriții pot favoriza formarea compușilor cancerigeni, mai ales când mezelurile sunt gătite la temperaturi ridicate.

Asta înseamnă să nu mai consumi niciodată mezeluri procesate? „Să te bucuri ocazional de carne de pe un platou de mezeluri este în regulă”, spune nutriționista Lisa Andrews. „Dar nu aș face din acestea principala sursă de proteine la mese sau gustări.”

Concluzia experților

Mezelurile procesate sunt asociate cu un risc crescut de boli de inimă și cancer. Sunt adesea bogate în nitrați, nitriți și sodiu și pot avea multe grăsimi saturate. Este mai bine să le eviți cât de mult poți. Vestea bună? Există alternative simple care păstrează gustul afumat și savuros, fără efectele negative: cârnați vegetali, nuggets de tofu, pui la grătar sau copt, fasole vegetariană coaptă, ciuperci Portobello condimentate sau carne tocată condimentată, scrie eatingwell.com.

