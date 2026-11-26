Nvidia este cel mai mare exportator american de cipuri pentru inteligența artificială către China, iar performanța a fost atinsă în ciuda reglementărilor americane care impun restricții Beijingului încă din 2022. Modificările repetate ale reglementărilor americane complexe și lacunele legislative au permis însă companiilor chineze să beneficieze în continuare de tehnologia americană.

Primele restricții majore au fost introduse în octombrie 2022, marcând cea mai importantă schimbare din ultimele decenii a politicii americane privind exporturile de tehnologie către China.

Un an mai târziu, Washingtonul a înăsprit reglementările pentru a împiedica producătorii precum Nvidia să comercializeze cipuri special concepute pentru a se situa imediat sub pragurile de performanță stabilite prin restricțiile inițiale. Măsurile au fost extinse și asupra unor țări din Orientul Mijlociu, precum și asupra companiilor care operează în străinătate, dar au sediul central în China.

În ianuarie 2025, administrația Biden a extins restricțiile la nivel mondial, introducând obligativitatea obținerii licențelor de export. În luna mai, cu doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare a reglementării, administrația Trump a anunțat însă că nu o va aplica.

Reglementarea a fost abrogată oficial și înlocuită abia săptămâna trecută. În acest interval, capacitatea centrelor de date din țări precum Singapore s-a extins, permițând companiilor chineze să închirieze de la distanță putere de calcul pentru antrenarea și utilizarea modelelor de inteligență artificială.

Ads

Megaspeed și scandalul legăturii extraconjugale a lui Jensen Huang

Unul dintre cazurile aflate în atenția autorităților americane este cel al companiei de servicii cloud Megaspeed din Singapore, a cărei fostă directoare ar fi avut o relație extraconjugală cu directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

Autoritățile investighează de peste doi ani dacă Megaspeed a redirecționat ilegal cipuri către China. Achiziționarea de semiconductori avansați pentru centrele de date din Singapore nu necesita însă o licență de export înainte de introducerea noilor reglementări.

Megaspeed și subsidiarele sale din Thailanda și Malaysia au fost incluse în această săptămână pe lista neagră comercială a Statelor Unite, ceea ce blochează practic livrările de tehnologie americană către acestea. Nvidia susține că a sistat vânzările către Megaspeed încă din iunie 2025.

În paralel, administrația Trump a autorizat în urmă cu aproximativ un an exporturile către China ale cipurilor Nvidia H200, unele dintre cele mai performante produse ale companiei, deși nu fac parte din cea mai avansată generație. Decizia a fost criticată de experți, care au avertizat că aceste cipuri ar putea accelera modernizarea armatei chineze și eroda avantajul tehnologic al Statelor Unite.

Ads

Exporturile directe către companiile chineze necesită însă licențe individuale, eliberate de Departamentul american al Comerțului. Datele publicate săptămâna trecută de Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților arată că administrația Trump a autorizat livrarea a aproape 900.000 de cipuri AI avansate, produse de Nvidia și AMD, către companii chineze, în perioada decembrie 2025-mai 2026.

Cipurile americane, vândute cu licență în Malaysia, Singapore și Thailanda

Noile reglementări introduse săptămâna trecută extind obligativitatea licențelor de export asupra a cinci țări, printre care Malaysia, Singapore și Thailanda. Măsurile restricționează și vânzările de cipuri AI către centrele de date din afara Statelor Unite care furnizează volume importante de putere de calcul companiilor cu sediul în China.

Jensen Huang a susținut timp de mai mulți ani că nu există dovezi privind contrabanda cu cipuri Nvidia către China. Afirmațiile sale au fost puse sub semnul întrebării în martie, când procurorii americani au inculpat trei persoane asociate producătorului de servere Super Micro Computer, inclusiv un cofondator al companiei, pentru presupusa implicare într-o operațiune de transfer ilegal către China de tehnologie americană în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, inclusiv servere echipate cu cipuri Nvidia.

Ads

Criticii Nvidia acuză compania că a minimalizat un risc bine cunoscut, în timp ce susținătorii acesteia argumentează că producătorul nu poate monitoriza toate echipamentele după comercializarea lor și că este posibil să nu fi dispus de dovezi verificate privind redirecționarea ilegală a produselor sale.

Nvidia a confirmat în decembrie 2025 că a dezvoltat o tehnologie de verificare a localizării geografice a cipurilor, oferită clienților sub forma unei opțiuni software. Compania s-a opus însă inițiativelor legislative care ar impune obligativitatea verificării localizării procesoarelor AI avansate și a raportării eventualelor transferuri neautorizate.

Una dintre aceste inițiative, denumită Chip Security Act, a câștigat din nou susținere în Congresul american în urma scandalului Nvidia și ar putea fi inclusă în legea anuală de autorizare a cheltuielilor pentru apărare, pe care legislativul american ar urma să o adopte luna viitoare.

Ads