Imagini uluitoare din Formula 1: un pilot debutant n-a putut ieși din mașină la finalul cursei! VIDEO

Debut de senzație pentru olandezul Nyck de Vries în Formula 1, cu ocazia Marelui Premiu al Italiei de la Monza.

Chemat de urgență să îl înlocuiască la Williams pe Alexandru Albon (criză de apendicită), Nyck de Vries a obținut un remarcabil loc nouă la prima lui cursă!

De altfel, Nyck de Vries a fost desemnat cel mai bun pilot al cursei de la Monza, care a fost câștigată de compatriotul lui Max Verstappen.

Atât de mare a fost efortul lui Nyck de Vries, încât acesta le-a declarat celor din echipă, la finalul cursei, că umerii îi sunt morți.

Apoi, a cerut ajutor pentru a se da jos din mașină, întrucât efectiv nu se putea ridica din mașină.

"Poate să mă ajute cineva sau sunt singur în parc Ferrari? Pur și ismplu nu pot să îmi ridic brațele". Un membru al echipei Williams a venit pentru a-l ajuta să iasă din mașină

Somebody help that man! @nyckdevries was elated but also exhausted after Sunday's race 😀😰#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/XVaAonAbz3