Oamenii de știință susțin că au descoperit dovezi ale sufletului părăsind corpul la moarte

Oamenii de știință susțin că au găsit dovezi remarcabile care sugerează că „sufletul” părăsește corpul în momentul morții. Un studiu recent a analizat activitatea cerebrală a pacienților considerați clinic morți, iar Dr. Stuart Hameroff, anestezist și profesor la Universitatea din Arizona, și-a oferit perspectiva asupra subiectului.

Studiu de caz despre ce se întâmplă după moarte

În cadrul cercetării, s-au plasat senzori mici pe creierul a șapte pacienți grav bolnavi, care mai aveau doar câteva minute de trăit.

Dispozitivele complexe au înregistrat tensiunea arterială și activitatea inimii fiecărui pacient, până în momentul în care acestea au ajuns la zero și persoana a decedat.

Ca parte a rezultatelor, electroencefalograma (EEG) a evidențiat o explozie ciudată de energie care părea să apară după moarte.

Hameroff a declarat pentru Project Unity: „Au văzut cum totul dispare și apoi apare această activitate, deși nu mai era puls și nici tensiune arterială.

Așadar, acest fenomen ar putea fi o experiență din apropierea morții sau, poate, „sufletul părăsind corpul.”

Profesorul susține că acest fenomen ar putea fi conștiința părăsind corpul, afirmând că aceasta este „ultimul lucru care dispare” în procesul morții.

„Ideea este că demonstrează că, probabil, conștiința este un proces care implică o energie foarte scăzută”, a adăugat el.

„Acest fenomen a fost observat destul de frecvent, nu în 100% din cazuri, dar în aproximativ 50% dintre pacienții monitorizați.”

Ce este energia din corp care apare după moarte?

Cercetătorii au declarat în cadrul studiului că explicația cea mai plauzibilă pentru aceste înregistrări ar fi că aceste explozii de energie apar din cauza lipsei de oxigen din creier.

Vorbind despre această teorie în documentarul Through the Wormhole, difuzat pe The Science Channel, Hameroff a explicat: „Să presupunem că inima încetează să mai bată, sângele nu mai circulă, iar microtubulii își pierd starea cuantică. Informația cuantică din microtubuli nu este distrusă, nu poate fi distrusă, ci doar se distribuie și se disipă în univers.”

Expertul a continuat: „Dacă pacientul este resuscitat, această informație cuantică se poate reîntoarce în microtubuli, iar pacientul poate spune că a avut o experiență din apropierea morții.

Dacă nu este resuscitat și moare, este posibil ca această informație cuantică să existe în afara corpului, poate chiar pe termen nelimitat, sub forma unui suflet.”

În cadrul studiului revoluționar, echipa de experți a concluzionat: „În practica noastră de îngrijire critică, petrecem mult timp alături de familiile îndoliate. În aceste interacțiuni, am constatat că ideea că ‘ceva’ se întâmplă în momentul morții este o sursă de alinare pentru rude.”, scrie unilad.com.

