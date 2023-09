Momentul cumplit când mai mulți oameni au fost loviți de trăsnet, pe o plajă. O turistă a murit pe loc VIDEO

Doi oameni au murit după ce au fost loviți de trăsnet, pe o plajă din Mexic.

Tragedia a avut loc pe o plajă din Aquila, în statul Michoacan, potrivit Daily Star.

În momentul când a lovit trăsnetul, pe plajă se aflau mai multe persoane.

Autoritățile au anunțat că o turistă și un vânzător de hamace au murit, iar o altă persoană a fost rănită. Femeia a murit pe loc, iar bărbatul la spital, în urma rănilor grave.

Momentul șocant a fost filmat de o altă persoană aflată în apropiere.

In #Mexico, lightning killed 2 people on the beach. The woman died on the spot, the man died in hospital. pic.twitter.com/FJPqEoxlIx