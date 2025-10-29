Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 18:28
1202 citiri
Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora 10.00.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri, 29 octombrie, numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier. Decretul a fost trimis la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat decretul de numire în funcţia de membru al Guvernului a doamnei Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. Decretul a fost trimis în această după-amiază la Monitorul Oficial şi va fi publicat joi, 30 octombrie”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu

La scurt timp după anunțul premierului, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD i-a cerut lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump.

"Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!", a scris pe Facebook Sorin Grindeanu.

Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
18:28 - Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora...
Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
17:06 - Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
16:15 - Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
14:35 - Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
14:07 - Sociologul Gelu Duminică, după atacul lui Sorin Grindeanu la Oana Gheorghiu: „Nu vi se pare nimic în neregulă cu standardele puse în practică de PSD?”
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
13:23 - Ionuț Moșteanu, despre Oana Gheorghiu: „Este un om care a arătat că poate face mai mult decât multe partide şi politicieni”
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
12:33 - Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică. Ea i-a...
Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
12:31 - Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
12:27 - CTP ”explică” reducerea trupelor americane din Flancul Estic NATO: ”Avem nevoie de soldați ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
11:36 - Sorin Grindeanu a fost numit "pațachină cu pene" și "marchiză de Nordis", după ce a atacat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. „Marchiza de Nordis, née...
Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
11:24 - Ciprian Ciucu sare în apărarea Oanei Gheorghiu. „Cum să te iei în acest fel de un om care a făcut atât de mult bine?!”
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi ia apărarea co-fondatoarei Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut...
Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
10:26 - Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea...
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
10:20 - Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
08:20 - Simion dă de pământ cu Grindeanu, după ce acesta cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu. "Îl ai pe un penal acolo în funcția de vicepremier, îl cheamă Marian Neacșu" VIDEO
Liderul AUR George Simion a transmis marți seară un mesaj video dur în care îl atacă pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl cataloghează drept „penibil” și...
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Ieri, 23:08 - Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Ieri, 18:45 - Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier. Textul postat de CTP...
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Ieri, 16:23 - Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu,...
#oana gheorghiu propunere vicepremier, #bolojan premier, #investire cotroceni , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta
a1.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sanatatii, cere clarificari in cazul mortii Stefaniei Szabo: "Astept raportul medico-legal"
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan nu a ținut cont de atacul lui Grindeanu și a păstrat propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Când are loc învestirea
  2. AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. "Singurul care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu"
  3. Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
  4. Tudor Chirilă iese în apărarea activistei propuse ca vicepremier: ”Oana Gheorghiu reprezintă construcția, Grindeanu reprezintă corupția”
  5. Anca Alexandrescu, atac la Oana Gheorghiu: ”Ipocrizia este principala caracteristică a nicușoriștilor sorosisto macroniști ursuleiști”
  6. S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
  7. ”Proiectul cu cel mai mare număr de semnături din istoria Parlamentului României de după Revoluţie.” Ce prevede inițiativa legislativă
  8. Cristian Popescu Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre Ciucu și Drulă VIDEO
  9. Premierul Ilie Bolojan, solicitat să prezinte un raport parlamentarilor. "Să explice de ce a ales calea austerității, în timp ce sinecurile și privilegiile de partid rămân neatinse"
  10. Liderul PNL Oradea o apără pe Oana Gheorghiu: „România are nevoie de oameni care construiesc, nu de cei care sabotează”