Primul mesaj al Oanei Gheorghiu după ce a fost numită oficial vicepremier: „Vreau să deschid Guvernul spre societate”

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:21
Primul mesaj al Oanei Gheorghiu după ce a fost numită oficial vicepremier: „Vreau să deschid Guvernul spre societate”
Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață FOTO Hepta

Oana Gheorghiu a depus joi, 30 octombrie, jurământul pentru funcția de vicepremier al României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Numirea ei marchează o tranziție rar întâlnită, de la societatea civilă către una dintre cele mai importante funcții guvernamentale.

De la activism civic la o funcție în Executiv

Gheorghiu a scris, pe o rețea de socializare, despre plecarea temporară din cadrul organizației pe care a fondat-o și despre motivele pentru care a acceptat această nouă responsabilitate.

„După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România și apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Ea a precizat că se va suspenda din toate funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață, dar a dat asigurări că echipa va continua proiectele în același spirit. „Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare”, a transmis aceasta, adăugând că „forța comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România”.

Jurământul la Cotroceni și controversele politice

Ceremonia de învestire a avut loc în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan și a consilierilor prezidențiali Ludovic Orban și Marius Lazurca.

Oana Gheorghiu îl înlocuiește pe Dragoș Anastasiu în funcția de vicepremier, într-o formulă guvernamentală care își propune o deschidere mai mare către societatea civilă, potrivit declarațiilor oficiale.

În postarea sa, Gheorghiu a schițat și direcția în care intenționează să-și exercite mandatul: „Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viață, împreună cu comunitatea noastră”.

