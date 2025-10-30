Primul mesaj al Oanei Gheorghiu după ce a fost numită oficial vicepremier: „Vreau să deschid Guvernul spre societate”

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 11:21
240 citiri
Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață FOTO Hepta
Oana Gheorghiu a depus joi, 30 octombrie, jurământul pentru funcția de vicepremier al României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Numirea ei marchează o tranziție rar întâlnită, de la societatea civilă către una dintre cele mai importante funcții guvernamentale.
De la activism civic la o funcție în Executiv
Gheorghiu a scris, pe o rețea de socializare, despre plecarea temporară din cadrul organizației pe care a fondat-o și despre motivele pentru care a acceptat această nouă responsabilitate.
„După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă din România și apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de Vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.
Ea a precizat că se va suspenda din toate funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață, dar a dat asigurări că echipa va continua proiectele în același spirit. „Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare”, a transmis aceasta, adăugând că „forța comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România”.
Jurământul la Cotroceni și controversele politice
Ceremonia de învestire a avut loc în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, în prezența premierului Ilie Bolojan și a consilierilor prezidențiali Ludovic Orban și Marius Lazurca.
Oana Gheorghiu îl înlocuiește pe Dragoș Anastasiu în funcția de vicepremier, într-o formulă guvernamentală care își propune o deschidere mai mare către societatea civilă, potrivit declarațiilor oficiale.
În postarea sa, Gheorghiu a schițat și direcția în care intenționează să-și exercite mandatul: „Rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viață, împreună cu comunitatea noastră”.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Oana Gheorghiu, propusă pentru funcția de vicepremier
Oana Gheorghiu a depus joi, 30 octombrie, jurământul pentru funcția de vicepremier al României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Numirea ei marchează o...
Oana Gheorghiu, co-fondatoare „Dăruiește viața”, a depus jurământul în funcția de vicepremier joi, 30 octombrie. Liderul USR, Dominic Fritz, a felicitat-o și i-a transmis un mesaj:...
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni.
Ceremonia a fost scurtă, iar oficialii nu au făcut...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, pentru a nu fi...
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a lansat critici dure la adresa oficialilor responsabili de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
Miercuri seara, Zuckerman...
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier marchează una dintre cele mai îndrăznețe mișcări de imagine ale premierului Ilie Bolojan de la începutul mandatului său. După plecarea...
Miercuri seara, 29 octombrie, Sorin Grindeanu a ieșit la atac. Președintele interimar al PSD trage la răspundere premierul Bolojan, dar și pe Andrei Muraru pentru desemnarea controversată în...
Crin Antonescu a oferit prima reacție, după ce americanii au anunțat reducerea prezenței militare în țara noastră, de la aproximativ 1.700 de cadre, la 1.000.
În opinia fostului...
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va participa joi, 30 octombrie, la ceremonia de învestire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Evenimentul va avea loc la Cotroceni, de la ora...
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
Realizatoarea de televiziune Anca Alexandrescu lansează o critică la adresa Oanei Gheorghiu, pe care o acuză de "ipocrizie", după ce aceasta a afirmat că ar putea fi un bun vicepremier, în...
Liderul PNL Oradea, Florin Birta, declară miercuri, 29 octombrie, că propunerea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este un pas înainte pentru o guvernare bazată pe merit, profesionalism şi...
Sociologul Gelu Duminică reacționează dur miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia de...
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că se bucură foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să devină vicepremier şi că este esenţial pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu...
Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică.
Ea i-a...
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în...
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 29 octombrie, reacția PSD la propunerea Oanei Gheorghiu pentru postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. El a sugerat apoi...
Theodor Paleologu l-a atacat dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scandalul legat de propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.
„Marchiza de Nordis, née...