Cum se traduce propunerea Oanea Gheorghiu ca vicepremier. O încercare disperată de imagine sau un punct tare pentru Bolojan? „Întrebările pe care cei de la guvernare refuză să și le pună”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 21:50
759 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/PNL

Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier marchează una dintre cele mai îndrăznețe mișcări de imagine ale premierului Ilie Bolojan de la începutul mandatului său. După plecarea lui Dragoș Anastasiu, în urma unui scandal care a afectat credibilitatea guvernului, Bolojan a ales să aducă în Executiv o figură cu o puternică rezonanță publică, asociată cu implicarea civică și solidaritatea socială. Prin acest gest, premierul încearcă să transfere spre guvern o parte din capitalul moral acumulat de Oana Gheorghiu prin proiectul „Dăruiește Viață”, un simbol al reușitei și al încrederii în inițiativa cetățenească.

Decizia are însă și o dimensiune strategică, potrivit observatorilor politici. Într-un moment în care coaliția de guvernare se confruntă cu o erodare vizibilă, aducerea unei personalități din afara sferei politice tradiționale oferă semnalul unei deschideri către societatea civilă și către o altă generație de lideri. În același timp, gestul poate fi interpretat drept o încercare de reconectare la un public tot mai sceptic față de clasa politică.

Numirea Oanei Gheorghiu vine, așadar, ca un pariu dublu: unul de imagine, menit să aducă empatie și credibilitate unui guvern care nu a arătat prea mult în patru luni și unul politic, prin care Ilie Bolojan testează capacitatea sistemului de a integra figuri autentice, dar nealiniate. Această decizie a stârnit, însă, și un val de comentarii, atât în spațiul public, cât și în interiorul coaliției.

Analistul George Rîpă - consultant politic și CEO la Right Politics a spus, într-un dialog cu Ziare.com, că Ilie Bolojan a mizat pe o figură cu o imagine publică solidă și un capital de încredere ridicat, însă avertizează că această decizie ar putea genera efecte neprevăzute, inclusiv în relațiile externe ale României având în vedere declarațiile inițiale ale acesteia despre noua administrație condusă de Donald Trump.

„Ilie Bolojan a identificat o persoană care se bucură de încredere și de simpatie în societate”

Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a stârnit o reacție intensă în spațiul public, între sprijin și critică. Analistul politic George Rîpă consideră că această mișcare politică are o miză dublă: de imagine și de consolidare a poziției lui Ilie Bolojan, însă ridică și întrebări serioase legate de modul în care sunt făcute numirile la vârful Guvernului.

„Ilie Bolojan a identificat o persoană care se bucură de încredere și de simpatie în societate. Doamna Gheorghiu și cei din jurul ei au reușit să construiască din donații publice un spital privat, pe care de altfel l-au și donat statului român. A fost o acțiune extraordinară, care i-a adus și acest nivel de simpatie”, a remarcat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

Riscuri de imagine și semnale externe

Consultantul politic George Rîpă este de părere că asemenea altor decizii similare din ultimii ani, numirea nu pare rezultatul unei analize politice amănunțite. Analistul arată că repetarea unor astfel de episoade ar putea ridica semne de întrebare serioase din partea partenerilor strategici ai României.

„Din păcate, ca de atâtea ori înainte, și mai ales ca de atâtea ori în istoria recentă, nu cred că a existat o analiză profundă. Astfel că ne-am trezit, a câta oară?, că pentru o funcție importantă din statul român este propusă o persoană care a făcut recent declarații anti-americane. În momentul în care există o astfel de numire, putem concluziona că este o întâmplare. Când însă numărul celor care și-au exprimat nemulțumirea, sau chiar au atacat administrațiile americane, este din ce în ce mai mare, partenerii noștri s-ar putea să se întrebe dacă nu cumva acesta este un pattern”, a opinat George Rîpă pentru Ziare.com.

Grindeanu – câștigătorul momentului?

În același context, George Rîpă remarcă faptul că Sorin Grindeanu a profitat politic de situație, atât pe plan intern, cât și extern.

„Domnul Grindeanu a profitat de moment pentru a câștiga politic atât intern cât și extern. Îl putem acuza de politicianism, poate chiar de faptul că afectează relația bilaterală cu Statele Unite, ajunsă oricum la un nivel politic minim în ultimii 20 de ani, însă întrebările pe care cei de la guvernare refuză să și le pună este de ce tot mai des ajung în situația de a-și justifica numirile? Cu atât mai mult cu cât numirea doamnei Gheorghiu vine să-l înlocuiască pe Dragoș Anastasiu, plecat din guvern după un dublu scandal care a afectat în primul rând imaginea primului-ministru”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

