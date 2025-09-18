Oana Gheorghiu, desemnată de Nicușor Dan reprezentantă a Administrației Prezidențiale în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

Oana Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației 'Dăruiește Viață', a fost desemnată de către președintele Nicușor Dan reprezentantă a Administrației Prezidențiale în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, pentru un nou mandat de cinci ani, arată un comunicat transmis de Cotroceni.

Oana Gheorghiu este prezentată de sursa citată drept personalitate a societății civile, inițiatoarea unor proiecte care au avut ca rezultat construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România (în cadrul Spitalului de Copii de la Marie Curie din București), renovarea secțiilor de oncologie, adulți și copii, la mai multe spitale din țară, construirea primului laborator de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic, la Timișoara, precum și dotarea spitalelor din țară cu echipamente și medicamente.

Spitalul construit la 'Marie Curie' de Asociația Dăruiește Viața

Spitalul construit la 'Marie Curie' de Asociația Dăruiește Viață a înregistrat o creștere a activității medicale și o îmbunătățire a calității serviciilor acordate, arată bilanțul primului an de activitate a noii unități medicale, realizată cu sprijinul donatorilor și al sponsorilor.

Dăruiește Viață și Spitalul 'Marie Curie' au prezentat, miercuri, bilanțul primului an de funcționare a noului spital, construit cu sprijinul a peste 350.000 de persoane fizice și peste 8.000 de companii, precum și planurile de dezvoltare pentru Campusul Medical Pediatric, potrivit unui comunicat de presă al asociației.

'În perioada aprilie 2024 - aprilie 2025, peste 3.500 de pacienți au fost tratați în noul spital', a afirmat directorul medical, Anna Kadar.

Numărul intervențiilor realizate în noul bloc operator a depășit 4.000. În secția de neurochirurgie au fost internați 490 de pacienți, cu 70% mai mult față de anul anterior. În plus, începând cu octombrie 2024, noua infrastructură a permis deschiderea primei linii de gardă pentru pacienții cu politraumă din București.

În Secția de chirurgie relocată au fost tratați 1.042 de pacienți, iar Secția de oncologie - care poate să asigure o abordare multidisciplinară a copilului cu diagnostic oncologic - a tratat peste 100 de pacienți, atât cazuri aflate în tratament sau observație, cât și cazuri noi.

Spitalul asigură și echipamente și tehnologie de ultimă generație, dar și o serie de facilități special gândite pentru copii și părinți: cinema, un studio radio de unde emite Radioul Dăruiește Viață - atât în spital, cât și online -, grădină indoor, observator astronomic, sală de sport și spații de joacă și de relaxare.

Unitatea sanitară, construită exclusiv din donații și sponsorizări, a fost dată în funcțiune pe 16 aprilie 2024, când s-au relocat în noua clădire o parte din secțiile Spitalului de Copii 'Marie Curie': oncologie, neurochirurgie, chirurgie, terapie intensivă, precum și un bloc operator cu 5 săli de operație.

'Am construit acest spital cu gândul la pacienți, la familiile lor și la cadrele medicale. Am făcut acest lucru împreună cu peste 350.000 de donatori persoane fizice și peste 8.000 de companii. Ne bucurăm să vedem rezultatele muncii noastre și echipelor medicale, precum și impactul pe care îl are în viața copiilor cu boli grave. Vorbim despre șanse în plus la viață și condiții de tratament ca în Europa de Vest. Știm că este nevoie de un 'împreună' pentru a-l crește și a-l dezvolta în continuare', a declarat Carmen Uscatu, fondatoare Dăruiește Viață.

