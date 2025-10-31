Controversă pe tema salariului Oanei Gheorghiu, pe când era angajata unui ONG: 20.000 de lei pe lună. „Caritate pe bani”, susține un senator PSD

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 19:21
Politicienii din coaliția de guvernare continuă să comenteze situația Oanei Gheorghiu, numită vicepremier, iar PSD susține, în acest context, că aceasta a făcut „caritate pe bani”, întrucât, ca fondatoare a spitalului "Dăruiește Viață", primea un salariu de 20.000 de lei.
Senatorul PSD Daniel Zamfir a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în timpul construirii, din donații, a spitalului pentru copii, întrucât avea pe atunci un salariu de peste 20.000 de lei pe lună.
În replică, USR susține că este normal ca angajații ONG-urilor să fie plătiți.
În paralel, Daniel Fenechiu, senator PNL, a avertizat că astfel de certuri în coaliția de guvernare au dus AUR „la scorul la care a ajuns”.
La rândul ei, Oana Gheorghiu a trimis o precizare către Digi24, în care a explicat că a fost plătită cu 20.000 de lei pe lună, „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”.
Senatorul PSD Daniel Zamfir a mai susținut, vineri, la Digi24, că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, întrucât și primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a făcut acest lucru. Senatorul Zamfir a criticat-o pe Gheorghiu pe motiv că "din donațiile pentru spitalul construit" ea și colega ei de la Asociația Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, „cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.
Senatorul PSD a făcut referire și la declarația de avere a Oanei Gheorghiu, „în care avea un venit de 5.000 de euro pe lună”.
„Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a susținut Daniel Zamfir.
În replică, deputata USR Diana Stoica a precizat că ONG-urile au dreptul să aibă angajați plătiți și i-a reproșat lui Daniel Zamfir că a atacat „jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”.
„Nu aveți căderea să atacați două persoane care, din inițiativă proprie, au făcut acest lucru”, a susținut Diana Stoica.
Anterior acestei dispute publice dintre politicienii PSD și PNL, președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, îi ceruse premierului Bolojan să retragă propunerea de numire a Oanei Gheorghiu ca vicepremier.
Oana Gheorghiu și-a depus o declarație de avere în anul 2025 când a fost numită membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate. Din declarație reiese că actualul vicepremier a realizat un venit de 264.863 de lei anul trecut, printr-un contract de muncă cu Asociația "Dăruiește Viață". Această asociație, condusă de Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, a construit, din donații, un spital pentru copii.
