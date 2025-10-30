CTP avertizează că Oana Gheorghiu e un risc de securitate, dar pentru PSD. "Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca"

Cristian Tudor Popescu, jurnalist FOTO Captură video stirileprotv.ro

Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni. Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a acesteia în funcție.

Cu o zi înainte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea, motivând că ar putea fi 'compromisă' relația cu Statele Unite ale Americii.

Joi, la scurt timp după instalarea Oanei Gheorghiu în funcția ce vicepremier al țării, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care atrage atenția ironic că aceasta este „un risc de securitate” pentru PSD.

„Două gesturi politice majore a făcut președintele Nicușor Dan: a semnat numirea doamnei Oana Gheorghiu și a readus în atenție adevărata și eterna problemă a României, corupția. Gesturi aflate în strânsă legătură. Primul este prima susținere publică a premierului Bolojan de către președinte. Și era necesară, având în vedere atacurile pe cât de dezgustătoare, pe atât de ieftine ale Știucii Grindeanu la adresa lui Bolojan.

Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate pentru SUA reprezentat de numirea doamnei Gheorghiu – Grindeanu o dă ca știre, atât de nesimțit și nătărău este, ceea ce sper că au văzut limpede acum cât mai mulți români”, a scris CTP pe rețeaua de socializare într-o postare intitulată „Riscul de securitate Oana Gheorghiu II”.

Jurnalistul scoate în evidență un lucru important și anume că „doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD. Partidul care a injectat corupția vreme de 35 de ani, în toate organele și țesuturile țării”.

De asemenea, el aduce aminte câteva declarații despre corupție făcute de foștii lideri PSD Adrian Năstase și Liviu Dragnea înainte de a fi condamnați pentru corupție.

„Reamintesc ce zicea Adrian Năstase despre corupție înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: ”E o vorbă la modă pe care unii o plimbă prin gură toată ziua”. Sau Liviu Dragnea, înainte de a intra în pușcărie pentru corupție: ”Cărapșân iz bulșit”. PNL a ținut mereu aproape de apetitul pentru corupție al PSD, de care și depinde de ani mulți, ca să mai apuce puterea. USR și UDMR și-au adus și ele contribuția la șpagă, clientelism și incompetență, după puterile lor”, a mai scris CTP.

Cât despre apropierea dintre Oana Gheorghiu și corupție, gazetarul susține că noul vice-premier „nu vine din filmul acestor partide, ca Anastasiu, predecesorul ei corupt ”pentru supraviețuire””.

„Nu a fost în politică, nu a avut funcții în guvern sau în stat, a luptat toată viața ca simplu cetățean pentru realizarea unor acțiuni de enormă valoare socială și umană și a reușit mai eficient, cu costuri mai scăzute și mai repede decât orice guvern. Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva. Iar în fișa postului ei intră restructurarea companiilor și agențiilor guvernamentale, alea cu șefi care se autoplătesc cu zeci de mii de euro pe lună. Alarmă!”, mai scrie CTP.

„Niciodată nu am fost mai sigur că fiecare cuvânt din jurământul de învestire va fi respectat întocmai”, susține jurnalistul, care, în postarea sa, a vorbit și despre cazul mercenarului Horațiu Potra.

„Horațiu Potra vrea să se întoarcă în țară deoarece o fi primit asigurări că Justiția lui Savonea și Elena Costache va stabili că grămada lui de armament ilegal de toate calibrele erau jucării pentru copii, iar lovitura de stat și războiul civil la care a instigat public cât se poate de clar, precum și amenințările cu moartea – o glumă”, punctează CTP.

