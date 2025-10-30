Oana Gheorghiu va depune astăzi jurământul de vicepremier, după ce președintele Nicușor Dan semnat decretul de numire, în ciuda opoziției PSD

Oana Gheorghiu, cunoscută pentru implicarea sa în proiecte sociale și medicale, urmează să devină oficial vicepremier al României, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire. Decizia vine pe fondul unor tensiuni politice, generate de opoziția exprimată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care avertizează asupra riscului deteriorării relațiilor cu Statele Unite.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi dimineață.

Marți, premierul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, urmare a demisiei din funcție a lui Dragoș Anastasiu în luna august.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului să-și retragă propunerea, motivând că ar putea fi 'compromisă' relația cu Statele Unite ale Americii.

'Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României! Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!', a scris Grindeanu, marți, pe Facebook.

El adăugat că nu există jumătăți de măsură pe acest subiect și 'PSD trebuie consultat în astfel de decizii'.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.

