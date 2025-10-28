Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:08
325 citiri
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Oana Gheorghiu FOTO Facebook/Oana Gheorghiu

Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a atacat pe Facebook marți seară, decizia luată de Ilie Bolojan. Grindeanu îi cere acestuia să retragă propunerea deoarece Oana Gheorghiu ar fi anti-americană.

Liderul social-democrat susține că acest lucru trebuie făcut pentru "a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic".

Grindeanu o "urechează" inclusiv pe cea propusă ca viceprim-ministru căreia i-a transmis că "cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României".

De asemenea, șeful PSD s-a arătat supărat de faptul că partidul său nu a fost "consultat în astfel de decizii".

"Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!", a scris pe rețeaua de socializare Sorin Grindeanu.

În februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Gheorghiu îi ataca extrem de dur pe Trump și JD Vance, după scandalul cu Zelenski de la Casa Albă.

"Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om", relatează Mediafax.

Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj despre Oana Gheorghiu, cu prilejul numirii acesteia, de către premierul Bolojan, în funcția de vicepremier. Textul postat de CTP...
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administraţiei Prezidenţiale marți, 28 octombrie, propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu,...
#Oana Gheorghiu, #vicepremier, #Sorin Grindeanu PSD, #retragere propunere, #bolojan premier , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
DigiSport.ro
Decizie radicala! Ce a facut jucatorul lui Chivu, dupa ce a omorat un om cu masina
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
  2. Anca Alexandrescu anunță ferm că va candida pentru Primăria Capitalei: "Sunt nemiloasă"
  3. Acord forțat în coaliţie pe reforma administraţiei, deși "cele două partide mari nu s-au înţeles". Cât se va tăia din posturile efectiv ocupate, nu din cele vacante
  4. SRI a văzut reţelele care atentau la ordinea constituţională din România, la alegerile din 2024, dezvăluie Nicușor Dan. Ce element esențial nu a fost, însă, anticipat
  5. Un nou candidat a intrat în cursa pentru Primăria Capitalei. Planurile acestuia pentru dezvoltarea reală a Bucureştiului. "Are un excedent de primari"
  6. Cristian Tudor Popescu, despre Oana Gheorghiu, noul vicepremier: "Se întâmplă, foarte rar, să dau peste un lucru bun, bine făcut, cu însuflețire și încăpățânare, mi se pare suprareal"
  7. Bolojan, amenințat direct de Lia Olguța Vasilescu. "Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia"
  8. Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „100 la sută campania a fost direcționată de la Moscova”. Ce nu se știe despre alegerile controversate care au fost anulate
  9. Grindeanu, după ce Nicușor Dan a spus că nu exclude să îl desemneze premier: "Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027"
  10. Ilie Bolojan a găsit vicepremier. Oana Gheorghiu a fost propusă să preia funcția vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...