Lia Olguța Vasilescu, după numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Noi, mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”

Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu Foto: Facebook/Guvernul României
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, 30 octombrie, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel Băluţă a făcut un spital în Sectorul 4, la fel şi primarul de la Mioveni, care este tot social-democrat.
”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu cu toţi boţii aferenţi, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi PSD-ştii zero. Chiar aşa o fi? În primul rând că doamna a construit un corp de spital, iar în ceea ce ne priveşte pe noi mulţi din primarii PSD, chiar am construit spitale”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, joi, la conferinţa judeţeană a PSD Caraş Severin.
Potrivit acesteia, primul spital construit după Revoluţie a fost construit la Craiova.
”Un spital cu patru corpuri, care a primit de la ANMCS cel mai înalt grad de spital care se poate acorda în România. Gabi Firea a construit un spital la Bucureşti – Victor Gomoiu, Daniel Băluţă a construit un spital în Sectorul 4, primarul de la Mioveni care este tot PSD-ist, a construit un spital şi încă unul foarte, foarte mare. La Bistriţa s-a construit un spital şi aşa mai departe”, a mai declarat Lia Olguţa Vasilescu.
Ea a precizat că, atunci când a reabilitat Centrul Istoric al Craiovei, acest lucru i-a adus un dosar penal şi nu laude.
”Vor spune că noi le-am construit din fonduri publice şi dumneaei din fonduri private, din sponsorizări. Dar să ştiţi că din sponsorizări, acum câţiva ani, eu am reabilitat Centrul Istoric al Craiovei şi asta nu mi-a adus nici un post de vicepremier, nici laude, mi-a adus un dosar penal. Cam aşa se întâmplă. Ceea ce la unii este de laudă, la alţii nu este de fală”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut, marţi seară, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, pentru funcţia vicepremier, ”pentru a evita să compromitem relaţia cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic”.
În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt ”doi golani”.
Ulterior, ea a precizat că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat”. Ea a dat asigurări va susţine cu loialitate poziţia Guvernului României în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump.
Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. De la eveniment a lipsit preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a contestat numirea Oanei Gheorghiu în această funcţie. Nu a fost prezent nici preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.
