Despre Oana Gheorghiu se știa ce i se va întâmpla, dacă acceptă să fie vicepremier: "O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape"

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 12:31
854 citiri
Co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu - Foto: Facebook/Guvernul României
Cunoscuta realizatoare de televiziune Melania Medeleanu dezvăluie că, printre apropiații Oanei Gheorghiu, se știa că i se vor crea mari probleme, dacă va accepta să intre în politică, în echipa lui Ilie Bolojan.
Melania Medeleanu explică această situație în dimineața de 29 octombrie 2025, imediat după ce Oana Gheorghiu a început să fie acuzată, în spațiul public, de faptul că ar fi avut o exprimare critică la adresa președintelui SUA, Donald Trump. Gheorghiu exprimase acea critică în perioada în care era doar reprezentanta unui ONG însă acuzația publică i se aduce abia după ce premierul Bolojan a propus-o pe Gheorghiu ca vicepremier.
"- Ești sigură ca știi în ce te bagi? aș fi vrut să o întreb. O să arunce în tine cu atâta noroi că n-o să te mai spele zece ape. Și apoi, cine o sa te susțină? Vei fi înconjurată de șerpi, va fi greu să-ți dai seama în cine poți avea încredere și în cine nu. Și câte crezi că o să poți schimba? În societatea civilă sunt mulți cei care te susțin dar acolo, în cuibul ăla de viespi?
Dar nu i-am spus nimic din toate astea", scrie Melania Medeleanu pe Facebook.
"Nu i-aș fi spus probabil nimic din ce nu știe deja. Dacă a decis că are stomac pentru asta, dacă ea simte că poate duce greul și sacrificiul – căci pentru un om cinstit, serviciul public e mai degrabă sacrificiu – atunci singurul lucru pe care-l pot face e să cred la rândul meu în ea și să-i țin pumnii. Căci dacă ar fi mai mulți ca Oana Gheorghiu, ajunș în poziții cheie pe merit, România ar arata altfel", subliniază Melania Medeleanu.
După ce premierul Bolojan, președintele PNL, a propus-o ca vicepremier pe Oana Gheorghiu, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, i-a cerut lui Bolojan să retragă această propunere, pe motiv că numirea lui Gheorghiu în echipa guvernamentală ar putea afecta relațiile României cu SUA.
Ca urmare a acestor critici, Oana Gheorghiu a transmis că „nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României".
