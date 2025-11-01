Cine e Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu, și pentru ce companie lucrează. Cei doi au împreună un fiu care studiază în Olanda

Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, are o relație cu Corneliu State, cu care are un fiu, Alex. State este manager pentru România al unei companii franceze. Co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” este una dintre cele mai vizibile figuri ale societății civile, cunoscută pentru implicarea sa în proiecte de infrastructură medicală.

În declarația de avere depusă în primăvară, după ce a fost numită membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate, apare și numele partenerului de viață al Oanei Gheorghiu, Corneliu State.

Acesta este menționat la rubrica bunurilor imobile, State deținând în București, în cote egale cu Oana Gheorghiu, un teren de 1.603 metru pătrați, cumpărat în anul 2005 și un teren intravilan, cumpărat în 2017, cu suprafața de 144 metri pătrați.

De asemenea, Corneliu State mai are în București o casă de locuit, în părți egale cu Gheorghiu, cu suprafața de 127,17 metri pătrați, cumpărată în anul 2017. În schimb, Corneliu State nu apare la rubrica veniturilor anuale, deoarece nu este soț în acte al Oanei Gheorghiu.

Potrivit Fanatik.ro, Corneliu State este manager pentru România al companiei franceze Sodipan, specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare. Domeniile de expertiză sunt izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri, izolații frigorifice și camere sterile pentru industria petrochimică, camere sterile pentru industria farmaceutică și camere sterile pentru industria nucleară.

De asemenea, compania manageriată de State e specializată în furnizarea și instalarea de panouri frigorifice izoterme pentru camere frigorifice, instalarea panourilor izoterme.

Sodipan mai activează în Ungaria, Bulgaria, Elveția, Polonia, Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Guadelupa și Martinica.

Corneliu State supervizează activitatea Sodipan în țările limitrofe României, Bulgaria și Ungaria. În București s-a realizat un proiect pentru o piață agroalimentară cu o suprafață de 5.800 metri pătrați. Sodipan a intrat pe piața din România în 2004.

Cei doi au împreună un băiat, Alex, care a studiat la Liceul francez Anna de Noailles din București. În prezent, Alex urmează cursurile Universității din Twente, Olanda.

Oana Gheorghiu a depus jurământul, joi, pentru postul de vicepremier, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, aceasta înlocuindu-l în funcție pe Dragoş Anastasiu.

