Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier: „Postarea a fost făcută într-un context emoțional”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:26
Oana Gheorghiu FOTO: Facebook/Oana Gheorghiu

Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Oana Gheorghiu, a reacționat miercuri, 29 octombrie, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcţia vicepremier.

Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcţia vicepremier ”pentru a evita să compromitem relaţia cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic.”

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, a scris miercuri, 29 octombrie, Oana Gheorghiu pe Facebook.

„Context emoțional foarte încărcat”

„Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, adaugă co-fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

Ce spune despre SUA

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Grindeanu îi cere lui Bolojan să retragă de urgență propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier pe motiv că ar fi anti-Trump. "Să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic"
Un nou scandal se prefigurează în Coaliție. Premierul Ilie Bolojan a trimis marți, 28 octombrie, Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru,...
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Analist politic, despre propunerea ca Oana Gheorghiu să fie vicepremier: „I se rupe lui Trump. Lamentările sunt piese dintr-un mic joc politic local, aruncă-l pe Bolojan din tren”
Analistul politic Alexandru Coita a comentat valul de reacții legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Într-o postare pe Facebook, Alexandru Coita a criticat atât...
