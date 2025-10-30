E supărat Trump pe România, din cauza Oanei Gheorghiu? Conspirațiile au luat avânt: „Au fost niște greșeli în ultimii ani”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii și să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României", a scris Grindeanu, pe Facebook.

Șeful interimar al social-democraților s-a legat, în principal, de o postare de acum mai multe luni a Oanei Gheorghiu, în care critica administrația Trump pentru modul în care a fost tratat Volodimir Zelenski, la o conferință de presă.

Ziare.com a luat legătura cu Iulian Fota, expert în securitate națională, pentru a ne explica în ce măsură decizia SUA de a retrage trupe din România ar avea legătură cu ipoteza lui Sorin Grindeanu.

„Dacă ministerul ştia de luni că unele trupe vor fi retrase, informaţia asta a fost transmisă spre Ministerul Apărării undeva săptămâna trecută. Durează una, două, trei zile de când primeşti aprobarea până când comunici aliaţilor informaţia respectivă. Povestea aceasta cu Oana Gheorghiu a apărut în discuţie marți. Este o ipoteză uşor de infirmat, eu nu cred în teoria asta”, a răspuns acesta.

Iulian Fota exclude și posibilitatea ca mișcarea Washington-ului să poată fi interpretată o pedeapsă pentru țara noastră, chiar și din alte motive, în afară de propunerea Oanei Gheorghiu.

„Nu avem niciun element de unde să tragem concluzia că decizia asta ar fi un mesaj politic sau o sancţiune împotriva României. America retrage trupe, din câte înţeleg, şi din Slovacia şi din Ungaria. Doar nu ne imaginăm că vrea să-l pedepsească pe Orban. De asemenea, sunt retrași, din câte înţeleg, în jur de 12.000 de soldaţi din Germania, așa că ideea asta e neîntemeiată. Trebuie să lăsăm politica deoparte în toată povestea asta, altfel ne complicăm inutil viaţa.

Dacă se caută un responsabil, da, în opinia mea au fost nişte greşeli făcute de România la nivel politic în ultimii ani, în relaţiile bilaterale. Dar nu avem niciun eveniment recent de care să ne legăm”, a mai explicat acesta.

Nicușor Dan a semnat decretul de numire în funcție al Oanei Gheorghiu

Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul prin care o numește pe Oana Clara Gheorghiu viceprim-ministru. Decretul a fost trimis miercuri după-amiaza la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Depunerea jurământului va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasiu.

Oana Gheorghiu are 56 de ani și este absolventă a Academiei de Studii Economice din București (promoția 1994), cu specializare în management economic.

Este cofondatoare și, din februarie 2025, copreședintă (anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață. De peste zece ani se implică în proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy.

Ea a coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro din donații și sponsorizări private, mobilizând mai mult de 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero în incinta Marie Curie — are 12.000 m², 9 etaje și peste 140 de paturi — primul proiect de acest tip din România.

